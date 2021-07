'De' protestboer bestaat niet, actiebereidheid onder boeren groot

Op de vraag waarom ze gaat protesteren is ze duidelijk. "Ik ben woest, echt, ik was het niet van plan, maar ik ga. Ik weet nog niet waar, ik weet nog niet hoe, maar ik ga. Het is klaar. Er zijn in twee weken tijd twee, drie of vier rapporten over de boeren heen gestort. Over de boeren, niet met de boeren. Het meest vreselijke vind ik wel dat al die rapporten stoppen daar waar het voor de boer begint. Wat er in die rapporten staat beseffen wij in de agrarische wereld al lang. Het gaat om het 'Hoe dan..?' daar krijg ik geen antwoord op."

Antje Kingma, biologische boerin (Foto: Chantal Everaardt\RTV Oost)

'Welke toekomst?'

Terwijl de Dexter koeien nieuwsgierig naar hun boerin toelopen vertelt Antje gepassioneerd over haar bedrijf en wat die berichtgeving doet met haar en met haar buren.

"Er wordt gezegd 'het zijn politieke keuzes', maar welke keuzes liggen er dan voor. Hoe ziet mijn boerderij er over tien, twintig jaar uit? Hoe ga ik mijn hypotheek betalen? Geen idee. Ik vind het vreselijk dat er weer wat over ons heen wordt gestort, terwijl ik weet dat mijn buurman daar en mijn buurman daar al ik weet niet hoe lang bezig zijn met toekomstgericht boeren. Allerlei regels komen voorbij, wij kunnen er niets mee, alles is korte termijn. En wij hebben juist behoefte aan lange termijn. Daar stopt dat weer in die rapporten en visies."

Dat je als boerenorganisatie moet blijven overleggen en niet alleen protesteren is voor Antje duidelijk. "Natuurlijk moet je blijven praten en overleggen. Ik ben van blijmoedig voorwaarts en redelijk. Maar nu moet je ook laten zien dat het genoeg is. Ik weet ook niet hoe het nou moet. Alle boeren weg uit Overijssel? Dat kan niet. Zo wordt er niet over mij gesproken en zo wordt er ook niet over mijn buren gesproken. Daarom ga ik woensdag actievoeren."

Vergaderboer

Rudie Haarman is melkveehouder in Bathmen en voorzitter van LTO Salland. LTO zit als boerenbelangenbehartiger liever aan tafel dan dat ze protesteren. Maar hij gaat wel actievoeren woensdag.

"Ik ga omdat ik de zorgen deel van mijn collega's. Agractie en Farmers Defence Force hebben de actie opgezet. LTO staat inderdaad meer bekend om het vergaderen en praten. Dat is ook heel erg belangrijk en dat blijven we ook doen. Je kunt beter met elkaar blijven praten, maar ik kan deze actie helemaal begrijpen en daarom ben ik als voorzitter van LTO Salland bij de actie, het zijn mijn collega's en ik deel de zorgen."

Er komt veel op de sector af. "Als boeren weten wij allemaal: er komen steeds meer wetten en regels en dat wordt niet betaald uit de markt. Daar reageerden wij op met schaalvergroting om toch nog een inkomen te genereren, die schaalvergroting staat nu ter discussie. De eisen worden steeds hoger, wie gaat dat betalen? De markt niet, dus hoe krijg je dan het plaatje rond?"

Rudie Haarman, melkveehouder en LTO-bestuurder (Foto: Chantal Everaardt\RTV Oost)

Toekomst

Haarman zegt dat er zeker toekomst is voor boeren in Nederland, daar is hij van overtuigd. Dat die toekomst ook in de regio moet worden vastgesteld vindt hij ook belangrijk. "LTO zit samen met bijvoorbeeld de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en actiegroep Voll Gass aan de overlegtafel over de gebiedsgerichte aanpak. Dat moet je blijven doen, in gesprek blijven. Daarnaast je zorgen uiten in een nette actie begrijp ik volkomen."

Rudie roept boeren ook op om zich aan te sluiten bij een boerenbelangenorganisatie. Samen sta je sterk. Of dat nu LTO, NMV of andere groepering zoals Voll Gass is. Hij is benieuwd naar de actiedag woensdag, hij gaat niet met de trekker maar is er zeker wel bij.

Voll Gass

De trekkeractiegroep Voll Gass organiseert zich zeer zorgvuldig voor deze grote actie. Er wordt gehamerd op een nette actie in de app-groepen. Maar er gaan zeker heel veel boeren en boerinnen de weg op. Er zijn veel boeren bereid om te protesteren. De reden: ze voelen zich ongewenst, weggejaagd van 'hun' platteland en zijn bang dat zij plaats moeten maken voor woningbouw, zonneparken of datacentra en industrie. De druk op grond en het sentiment dat 'de boer moet wijken' is groot.

Jawin Klein Hegeman van Voll Gass is duidelijk. "Het lijkt erop dat alle organisaties de opdracht krijgen 'jongens hoe kunnen wij de landbouw elimineren'. Het is elke keer weer zo. Ik ben hartstikke trots op onze sector, we hebben al zoveel gedaan (stikstofreductie, red.) en wij willen en kunnen ook zeker nog stappen zetten, maar nee, niet zo."

Het gevoel van onrecht zit diep. "Wij wonen met 17 miljoen mensen in dit kleine land en dan ligt alles aan de landbouw? Nee dat wil er bij mij niet in. Met elkaar moeten wij het doen. Rondom de agrarische sector steunen veel burgers ons. Dus we gaan woensdag Voll Gass. Nee mij krijgen ze hier niet weg."

Kijk hier het interview met Jawin terug.

De locatie van de actie in Overijssel wordt angstvallig geheim gehouden. De regio is bekend, ergens in of rond Zwolle. Maar de exacte eindlocatie wordt morgen pas gedeeld onder de actievoerende boeren.