Broers in 'zaak-Lotte' blijven vastzitten tot aan rechtszaak

Ook de ouders van zowel Lotte als de verdachten waren van de partij. Omdat de vorige keer de jongste broer de zitting via Skype volgde en de oudste broer verstek liet gaan, was het vanochtend de eerste fysieke confrontatie tussen Lotte's ouders en de verdachten.

De ouders hadden vorige keer al aangegeven het op prijs te stellen wanneer de broers de rechtszaak fysiek zouden bijwonen.

Volgende rechtszaak

De volgende rechtszaak staat op de rol voor 14 september. Het gaat dan om een zogenoemde regiezitting. De strafzaak zelf wordt op z'n vroegst eind dit jaar of mogelijk begin volgend jaar gehouden.

Naaktfoto

De twee broers worden ervan verdacht dat ze betrokken waren bij de dood van Lotte. De twee hadden beiden een relatie met het meisje: onafhankelijk van elkaar, maar met een kort tijdsbestek ertussen.

Zoals eerder gemeld, draait het in deze zaak om een naaktfoto die de oudste broer naar Lotte had gestuurd. Toen hij erachter kwam dat zij de pikante foto op haar beurt had doorgestuurd naar een vriendinnetje werd de jongeman kwaad daarover. Hij maakte een afspraak met Lotte aan de rand van het industrieterrein Het Wendelgoor en nam zijn jongere broer mee.

Daar liep het uit de hand, waarna Lotte klappen heeft opgelopen en door de broers in een diepe sloot werd achtergelaten. Verstopt onder een laag rietmaaisel. Justitie heeft de beschikking over videobeelden, afkomstig van een beveiligingscamera van een nabijgelegen bedrijf. Deze camera stond bij toeval gericht op de plek waar Lotte later is teruggevonden.

Onderzoek naar psyche

De twee broers zijn de afgelopen maanden vanuit een jeugdkliniek overgebracht naar het forensisch centrum Teylingereind in Sassenheim, in de volksmond het 'Pieter Baan Centrum voor jeugdige delinquenten' genoemd.

Het onderzoek naar hun psyche is intussen afgerond, zo meldde RTV Oost vanochtend. Conclusie van de gedragswetenschappers is dat de oudste broer volgens het jeugdrecht zou moeten worden veroordeeld. Dat houdt in dat de kinderrechter zich over de zaak zal buigen. Rechtstreeks gevolg is dat de oudste broer maximaal twee jaar cel kan worden opgelegd; eventueel in combinatie met 'jeugd-tbs'.

Lotte kwam begin dit jaar door een misdrijf om het leven (Foto: familie Lotte)

Kinderrechter

Omdat het misdrijf een maand voor de achttiende verjaardag van de oudste broer plaatshad, kan het Openbaar Ministerie de rechtbank vragen om het volwassenenstrafrecht te te passen. Wat tot aanzienlijk hogere straffen kan leiden. In de praktijk wijkt de rechtbank echter vrijwel nooit af van het advies van de gedragsonderzoekers. De verwachting is dan ook dat de oudste broer volgens het jeugdstrafrecht zal worden veroordeeld. Wat inhoudt dat de strafzaak door de kinderrechter achter gesloten deuren wordt behandeld.

Omdat de jongste broer ten tijde van het misdrijf nog maar vijftien jaar was, wordt zijn zaak sowieso door de kinderrechter beoordeeld.

Regiezitting

De zitting van vandaag was een pro-formazitting. De volgende rechtszaak wordt in september gehouden. Het gaat dan om een zogenoemde regiezitting. De advocaten en het OM kunnen dan kenbaar maken of ze nog aanvullende onderzoekswensen hebben.

Strafpleiters Hans Speijdel en Rob Oude Breuil, de raadslieden van de twee broers, kunnen dan in principe de rechter ook vragen om hun cliënten op vrije voeten te stellen, maar gezien de ernst van de verdenking is de verwachting dat zo'n verzoek geen grote kans van slagen maakt.

Ook is rond die tijd het dossier waarschijnlijk volledig. Met daarin onder meer de resultaten van het forensisch onderzoek.

Beide advocaten willen niet reageren op de zitting van vanochtend.

Doodsoorzaak

Sectie heeft overigens geen eensluidend antwoord over de doodsoorzaak opgeleverd. Lotte is vermoedelijk overleden aan verdrinking in combinatie met het letsel dat ze opliep bij de vechtpartij. Omdat ze langere tijd in het steenkoude water heeft gelegen, was er bovendien sprake van ernstige onderkoeling.

De vader van de twee broers was aanvankelijk ook verdachte in de zaak, maar zijn rol in de zaak was dusdanig dat hij vrij kort na de aanhouding weer op vrije voeten is gesteld. Officieel staat hij weliswaar nog te boek als verdachte, maar onbekend is nog of justitie hem uiteindelijk voor de rechter zal brengen.