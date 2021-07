Inbrekers autosloper Losser komen bedrogen uit: gestolen kluis blijkt leeg

Het bedrijf heeft bewakingscamera's aan de gevel en in de werkplaats en daar duiken in de nacht rond 3.00 uur twee figuren op. Ze breken een hek en een deur open om dan in een streep naar het kantoortje te gaan waar de tafelkluis van 30 centimeter staat. Met de kluis onder de arm spoedden de twee zich na korte tijd weer naar buiten.

Wie weet meer over de inbrekers of over de gestolen kluis?

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Losser een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link

Vergelijkbare inbraken

Mogelijk is er een verband met andere inbraken in de regio waarbij ook een kluis of geld uit een kluis is gestolen.