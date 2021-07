Bijzondere groenknolorchidee ontdekt bij Raalte

"Dit is hem dan", vertelt boswachter Ruben Vermeer trots. "Gevonden door de mede-eigenaar van het terrein, Jaap Ex." Vermeer moet veel vegetatie aan de kant houden om het plantje te laten zien. Echt mooi is de orchidee niet. Hij heeft niet de weelderige bloemen die andere orchideeën hebben. "Toch is hij echt heel bijzonder. Hij staat alleen nog in de Wieden, verder hebben wij hem hier in Overijssel niet."

Kwelwater

De plant is een indicator en vertelt dat het goed gaat met dit stukje natte grasland. "We hebben hier in het verleden een deel van de bodem afgehaald en nu komen er allerlei planten terug die hier thuis horen. Hier komt ook kwelwater naar boven en daar houdt deze plant van."

Wil je deze bijzondere plant en ook dieren zien die profiteren van het natuurbeheer dat hier heeft plaats gevonden? Kijk dan onderstaand filmpje.

Orchideeën

Ook andere orchideeën komen steeds meer voor in dit kleine stukje natuur. "We hebben in 2018 een telling gedaan en toen vonden we op vijf plekken ongeveer twintig rietorchissen. En nu staan er meer dan honderd per plek." Dat komt onder andere door het waterbeheer dat hier plaats vindt. "Er loopt een watergang langs en dit stukje land komt soms onder water te staan. De zaden verspreiden dan eenvoudig en zo vermenigvuldigen de orchideeën zich hier goed."

Dan bukt Vermeer weer om nog een plant aan te wijzen. "Kijk! De moeraswespenorchis. Daar hebben we hier al vaker naar gezocht, maar ook nog niet eerder gevonden". Hij pakt de telefoon om een foto te maken en naar zijn collega's te sturen. "Wat prachtig dat we hem nu toch nog vinden."

Sprinkhanen

Ook de aanwezigheid van sprinkhanen vertelt hoe het met dit kleine stukje natuur gesteld is. Vermeer vangt een grote groene sabelsprinkhaan om hem van dichtbij te bekijken. "Zie je de legboor? Daar komen de eitjes uit, dus het is een vrouwtje." Dan hoort hij een andere soort. "Hij maakt hetzelfde geluid als schrikdraad. Hoor je hem? Tik... tik... Deze moerassprinkhaan met een rode streep op zijn poten, geeft ook aan dat het echt goed gaat met dit natte grasland. Anders zou hij hier niet vertoeven."