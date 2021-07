Quick'20 maakt zich op voor oefenduel met landskampioen Ajax: "Blijft mooi zulke wedstrijden"

Terwijl het EK nog in volle gang is, maken de clubs in het betaalde voetbal zich al op voor het nieuwe seizoen. Landskampioen Ajax is op trainingskamp in De Lutte en treft vanavond de amateurs van Quick'20 uit Oldenzaal. "Het was de vraag wie er mee zouden gaan bij Ajax, maar het is wel mooi om te spelen tegen voetballers zoals Haller en Neres", zegt linksback Tim Zwienenberg.

Twee jaar geleden was Quick ook al de oefentegenstander van Ajax. Destijds werd het 2-11. "Bij een van die doelpunten had ik ook nog een rolletje", herinnert Zwienenberg zich. "We hebben al eens eerder tegen ze gespeeld, maar dit blijven zulke mooie wedstrijden om te mogen spelen."

'Beetje support'

Na anderhalf jaar nauwelijks voetballen door corona, zijn ze bij Quick alweer enkele weken in training. Ook hebben ze twee keer geoefend, onder andere tegen HHC Hardenberg. Zwienenberg vindt het mooi dat er ook fans bij mogen zijn. "Je hoorde bij veel oefenduels van profclubs dat er geen toeschouwers mogen komen. Bij ons zijn 1.500 supporters welkom. Toch fijn dat we nog een beetje support hebben."

Zwienenberg koestert hoop op een mooi resultaat, maar de droom op een profloopbaan is wel over. "Ik ben 25, dan had dat al lang een keer gemoeten. We gaan ons best doen om zo goed mogelijk weerstand te bieden, al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. En we gaan er vooral van genieten."

Anderhalve meter

Er zijn maximaal 1.500 bezoekers welkom, die moeten allemaal anderhalve meter afstand van elkaar houden. Daarvoor staan overal kruisjes naast het veld op de stoep getekend. Quick wilde er geen testen voor toegang evenement van maken, omdat dan veel jongere bezoekers zouden afhaken, omdat ze in Oldenzaal zich nergens kunnen laten testen.

De wedstrijd begint straks om zes uur en de selectie van Ajax is eerder vanmiddag op het complex van Quick'20 gearriveerd.