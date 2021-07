Zwolle, Deventer en Almelo tekenen alarmbrief over verslechtering vestigingsklimaat

Vijftig gemeenten in Nederland maken zich samen met regionale en landelijke ondernemersverenigingen grote zorgen over de verslechtering van het Nederlands vestigingsklimaat. In een manifest vragen ze een nieuw kabinet om samen met hen op zes terreinen te werken aan verbeteringen. Vanuit Overijssel is de brief ondertekend door Zwolle, Deventer en Almelo.

De gemeenten en organisaties vragen om verbeteringen op het gebied van een goede leefomgeving, een goed opgeleide beroepsbevolking, kennis en innovatie van wereldklasse, excellente verbindingen binnen Nederland en met het buitenland en een betrouwbare en voorspelbare overheid.

'Maatschappelijke opgaven'

”De gemeente Deventer ziet zich geconfronteerd met grote maatschappelijke opgaven", legt burgemeester Ron König van Deventer het besluit om mee te tekenen uit. "De energietransitie, de mobiliteitsopgave, de woningbouwopgave. Steden moeten zorgen voor een goed vestigingsklimaat. Concreet betekent dat goede bereikbaarheid, goede culturele voorzieningen en aantrekkelijke binnensteden. De veelheid aan opgaven voor gemeenten in combinatie met complexe regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van stikstof, maken dat het vestigingsklimaat onder druk staat. Reden voor Deventer om de oproep van VNO-NCW aan het volgende kabinet te steunen om actief te werken aan versterking van het vestigingsklimaat.”

Zwollenaar Jacco Vonhof heeft de brief mede getekend als voorzitter van mkb-Nederland. "Wij en de lokale bestuurders hebben zorgen over wat we zien gebeuren om ons heen. Als we niets doen, wordt Nederland steeds minder aantrekkelijk. Onze sterke clusters van kleine en grote bedrijven en een sterke economie zijn geen vanzelfsprekendheid. Daar moeten we elke dag weer aan blijven werken. Samen met een nieuw kabinet pakken we deze handschoen graag op om onder meer te zorgen voor minder regels, stabiel beleid en investeringen die ons land klaar maken voor de toekomst."

Serieuze signalen

In het manifest schrijven de gemeenten en regionale ondernemersverenigingen dat ze in hun omgeving steeds meer serieuze signalen zien dat het Nederlands vestigingsklimaat langzaam afbrokkelt. ‘We missen bijvoorbeeld door het stikstofbeleid nu al voor miljarden aan duurzame investeringen in onze regio’s die hadden kunnen bijdragen aan de brede welvaart ter plaatse,’ wordt gesteld.