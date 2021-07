Landstede Hammers neemt afscheid van Joseph en Dunn, Diculescu aanwinst

Beide spelers begonnen hun professionele carrière bij Landstede. Joseph kwam tot 26 wedstrijden, Dunn speelde er 23. Joseph gaat aan de slag bij Zaporizhye en Dunn zien we terug in Nederland bij ZZ Leiden.

Diculescu

Landstede versterkte zich met Dragos Diculescu. De 21-jarige Roemeen komt over vanuit zijn vaderland, waar hij in de ploeg van het seizoen werd opgenomen. Herman van den Belt is blij met de komst van de 1.96 meter lange small forward: “Dragos is international, heeft in Roemenië laten zien wat hij in zijn mars heeft, en wil dat nu ook laten zien in het buitenland. Via een tip uit ons netwerk raakten we met elkaar in gesprek en het is hartstikke mooi dat hij nu zijn eerste stappen in Zwolle wil zetten. Wij hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking met Dragos en gaan voor een mooi seizoen in de BNXT League!”