Gemeenten treden nauwelijks op bij cafés die coronaregels overtreden, Zwolle laat iedereen eerst wennen

Gemeenten treden niet of nauwelijks op bij overtredingen van de coronamaatregelen in uitgaansgelegenheden, meldt Trouw op basis van een rondgang langs vijftien gemeenten. In Zwolle is tot nu toe bewust niet ingegrepen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Zwolle is de eerste twee weekenden waarin de verregaande versoepelingen golden aan ondernemers en bezoekers gelegenheid gegeven aan de nieuwe situatie te wennen. "De meeste ondernemers houden zich ook aan de regels", laat een woordvoerder weten. "Er zijn er vier of vijf die we extra in de gaten houden. Als het daar komend weekend weer niet goed gaat volgt een waarschuwing, later eventueel gevolgd door een boete.

Dat er te weinig toezicht zou zijn, wordt ontkend. "We hebben vier handhavers en er is natuurlijk ook politie op een uitgaansavond. Maar als gezegd, we hebben eerst de ruimte gegeven en gaan nu waar nodig ingrijpen."

'Eigen verantwoordelijkheid'

De gemeente Deventer laat bij monde van burgemeester Ron König weten dat er niet wordt opgetreden. "We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid van de horeca en de bezoekers. Het is ook niet goed meer te handhaven, zeker niet als mensen zich in grote getalen niet houden aan de nog geldende maatregelen", aldus König.

'Goed overleg'

De gemeente Enschede treedt evenmin op. "Het aanbod van feesten is zo groot dat we dat niet allemaal kunnen handhaven. Maar we hebben goed overleg met horecaondernemers. Handhavers en politie lopen rond, ze hebben nog geen escalaties gezien. We controleren wel of horecaondernemers alles goed doen, maar op welke manier en in welke mate kan ik niet zeggen", aldus een woordvoerder van de gemeente Enschede.