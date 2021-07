Grolsch betaalt miljoenen euro's loonsteun niet terug, ondanks forse winstuitkering moederbedrijf

Grolsch maakte vorig jaar via de zogeheten NOW-regeling aanspraak op loonsteun van de overheid. De bierbrouwer uit Enschede ontving bijna 2,8 miljoen euro, een van de hoogste bedragen die tijdens de eerste coronagolf aan een bedrijf in Overijssel werd uitgekeerd.

Toch keerde Asahi Group, het Japanse moederbedrijf van Grolsch, over datzelfde 'coronajaar' ruim 51.141 miljoen Yen uit. Omgerekend is dat, tegen de huidige wisselkoers, zo'n 393 miljoen euro.

Als een bedrijf winst maakt, dan kan die winst worden gebruikt voor investeringen in het bedrijf of worden uitgekeerd aan aandeelhouders. Dat laatste noemt men een dividenduitkering. De uitbetaling van dividend kan in geld of in aandelen. De hoogte van het dividend is een bepaald percentage van de winst.

Grolsch

Grolsch vroeg vorig jaar loonsteun aan, omdat het bedrijf naar eigen zeggen hard werd geraakt door corona. "Grolsch en onze drankengroothandel De Klok Dranken ondervonden aanzienlijke gevolgen van COVID-19, met name door de sluiting van horeca", zegt woordvoerder Jaap Hulshof. "Grolsch leed in 2020 aanzienlijke verliezen. Daarom hebben we de NOW1-steun aangevraagd. Grolsch voldeed volledig aan de voorwaarden voor de steun in het kader van de NOW-regeling, die is toegekend."

Ook het eerste half jaar van 2021 is volgens Grolsch 'teleurstellend' verlopen. "Daarom zijn wij niet van plan de loonsteun terug te betalen." De jaarcijfers van Grolsch, waarin staat hoe groot de verliezen over 2020 waren, volgen pas dit najaar.

Grolsch-woordvoerder Hulshof benadrukt ook dat de Enschedese bierbrouwer maar voor een klein deel van de totale omzet van Asahi Group zorgt. Over 2019, buiten coronatijd, zetten de Japanners ruim 17 miljard euro om.

Luchtfoto van Grolsch (Foto: ANP / Irvin van Hemert)

Niet verboden

Het uitkeren van dividend door Asahi Group is overigens niet verboden. Als de Nederlandse tak van een internationaal bedrijf loonsteun heeft gekregen, dan mag het moederbedrijf gewoon dividend uitkeren.

Demissionair minister Koolmees van Economische Zaken noemde een 'dividendverbod' eerder te risicovol. Volgens de minister was de kans dan groot dat buitenlandse bedrijven hun Nederlandse vestiging als eerste zouden sluiten. Uit een inventarisatie van de NOS bleek eerder al dat meer buitenlandse bedrijven miljoenen euro's aan dividend uitkeren, terwijl de Nederlandse tak loonsteun ontving.

Beddenfabrikant Auping uit Deventer betaalde eerder juist op eigen initiatief 1,2 miljoen euro aan ontvangen staatssteun terug aan de overheid.