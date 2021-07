Geluidsopnames bij vermeende drugsbaas: "De geldtelmachine hoorde je ratelen"

Op stiekem gemaakte geluidsopnames in zijn huis is te horen dat er meer dan een ton aan euro's cash wordt geteld met een geldtelmachine. Ook staan er gesprekken op tape over honderden liters amfetamineolie. Grote vraag is of de bewoner van het huis, 'Opa Jack', de grote man is achter een immense drugsorganisatie, met mannen uit Zwolle en Deventer als dagelijks bestuur.

Vorige week onthulde RTV Oost dat justitie 'Opa' of 'Ouwe' uit Arnhem ziet als eindbaas van een bende met verschillende drugslabs in het land. Maar tegen hem ligt (nog) onvoldoende bewijs om hem er voor aan te houden. Wel zit hij vast voor betrokkenheid bij meerdere hennepplantages, export van wiet naar Duitsland en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Opnames in huis

In het onderzoek naar de drugslabs, werd door de recherche zijn huis volgehangen met opnameapparatuur. Op de tapes zijn veel gesprekken te horen over wiet en kwekerijen, maar te weinig over de productie van synthetische drugs om 'Opa' voor te vervolgen.

Toch zijn er wel degelijk aanwijzingen dat hij zich met die drugslabs heeft bemoeid. Zo is op stiekem gemaakte opnames te horen dat er moet worden gezorgd voor het gezin van een medeverdachte, die vast is komen te zitten voor betrokkenheid bij de drugslabs. "Ook heeft hij het over 100 liter a-olie hier en 10 liter a-olie daar", zegt de officier van justitie. Met a-olie wordt amfetamineolie bedoeld, een basis voor het maken van de drug speed.

Flinke sommen geld

Dat 'Opa Jack' in het criminele milieu zit, lijkt wel duidelijk. Zo is op tape te horen dat er flinke sommen geld worden geteld in zijn huis. "De geldtelmachine hoor je ratelen. Ook koopt hij cash een nieuwe auto en krijgt iemand een horloge cadeau ter waarde van 6.000 euro", aldus het OM. "En dat kun je niet betalen met een AOW-tje."

Verder zijn er telefoongespreken opgenomen tussen Opa en een van de vermeende leden van het 'dagelijks bestuur'. In dat gesprek wordt een artikel besproken van RTV Oost, over de geplande aanhouding van vier kopstukken van een drugsbende. "Wij zijn toch met drie, niet vier."

'Opa Jack' ontkent dat hij overal mee te maken heeft. "Ik heb trouwens nog nooit een geldtelmachine gezien." Zijn advocaat vindt het een enorme inbreuk op de privacy van zijn client dat het huis vol zat met microfoons. "Hij zou de eindbaas zijn van een lab -netwerk, maar het onderzoek eindigt met 'alleen' een beetje wiet."

Besturend trio

Het dagelijks bestuur van de drugsbende werd volgens het OM gevormd door mannen uit Zwolle, Deventer en Zevenaar. Die laatste komt ook voor in het politieonderzoek naar de hennepkwekerijen. In berichten heeft het trio het veel over 'Opa' of 'Ouwe'. Het driemanschap zit voorlopig achter tralies.

Door mee te lezen met 'gekraakte' berichten van aanbieders Encrochat en Sky zijn door de politie in totaal een kleine twintig verdachten opgepakt, onder wie het trio. In totaal zitten er nog elf vast, de rest mag het strafproces in vrijheid afwachten. Ze zouden drugs hebben gefabriceerd bij verschillende labs in Didam (Gelderland), Wildervank (Groningen), Werkendam (Brabant), Minnertsga (Friesland) en het Belgische Gent.

Daarnaast zouden enkelen betrokken zijn bij de opbouw van een drugslab aan de Deventer Kamperstraat. Ook zou de criminele organisatie opslaglocaties hebben in Ede en Borculo. Verder werd een vrachtauto vol drugsgrondstoffen aangetroffen in Zwolle. Die truck behoorde volgens justitie ook tot de groep. In september dienen er voorbereidende rechtszaken.