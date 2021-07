Sloophamer blijft nog zeker half jaar uit de buurt van voormalig azc Azelo

Het voormalige asielzoekerscentrum in Azelo (Foto: Wouter de Wilde / RTV Oost)

Het oude asielzoekerscentrum in Azelo wordt het komende half jaar nog niet gesloopt. Nu zich op de valreep diverse initiatiefnemers hebben gemeld met interessante plannen voor de azc-gebouwen, wil een meerderheid van de gemeenteraad van Borne ze een half jaar de tijd geven om de ideeën verder uit te werken.

De sloop van de gebouwen van het voormalige asielzoekerscentrum leek in april rond. Sloop kon alleen worden tegengehouden als zich voor eind juni iemand met een 'lumineus' idee zou melden. De tientallen initiatieven die in de maanden daarvoor bij de gemeente werden ingediend waren dat in de ogen van het gemeentebestuur van Borne niet.

Enkele weken geleden bleken drie ideeën toch goed genoeg om de sloop voorlopig uit te stellen. Wie de drie initiatiefnemers zijn en welke plannen er liggen, is niet bekend. Buurtbewoners en gemeenteraadsleden hebben vorige week wel kennis kunnen nemen van de plannen.

'Gemodder blijft doorgaan'

Veel gemeenteraadsleden willen weten waarom de ongeveer veertig andere plannen voor het oude azc-terrein zijn afgewezen. "Het gemodder in dit dossier is gewoon doorgegaan, zonder enige transparantie", stelt Leo Graafhuis van de VVD. "Ik krijg mails van belangstellenden die geen voet tussen de deur krijgen bij de gemeente. We werden vorige week opnieuw overvallen dat er ineens drie gegadigden zijn uitgenodigd om een pitch te geven."

Volgens Arthur Lammers van BorneNu is in dit dossier alles wat fout kon gaan ook fout gegaan. "Allemaal op basis van slechte communicatie en verkeerde inschattingen", aldus Lammers. "Op veel indieners van plannen is niet gereageerd."

'Geen plek voor huisvesting arbeidsmigranten'

Verantwoordelijk wethouder Kotteman bestrijdt dat. "Er is zeker wel gecommuniceerd met de initiatiefnemers. Alle ideeën zijn de revue gepasseerd. Alleen zijn alle plannen met bijvoorbeeld huisvesting voor arbeidsmigranten meteen afgevallen, want dat paste niet binnen de kaders. Grootschalige zorginitiatieven ook niet."

De gemeente liet eerder weten dat er alleen ruimte is voor iets dat kleinschalig van opzet is en weinig verkeer naar Azelo trekt. Na ruim 25 jaar asielzoekers in de omgeving hadden buurtbewoners namelijk vooral om rust gevraagd.

'Vage uiteenzettingen'

Uiteindelijk koos de voltallige gemeenteraad dinsdagavond voor uitstel van de sloop, al laat het CDA als grootste partij sloop nog niet los. "De drie pitches die we vorige week kregen waren vage uiteenzettingen met veel open einden", zegt CDA-fractievoorzitter Bert Oude Lansink. "De uitwerking van die plannen kan misschien wel maanden tot een jaar duren, dat is wel erg lang."

Begin januari 2022 moet er van de initiatiefnemers een concreet plan liggen dat aan de criteria van de gemeente voldoet. "Hebben ze geen kans van slagen, dan wordt er gesloopt", aldus wethouder Kotteman.