Minister De Jonge: twee weken wachten met feesten na laatste coronaprik

Mensen die na volledige vaccinatie weer het nachtleven in willen, moeten daar toch twee weken mee wachten. Dat heeft demissionair zorgminister Hugo de Jonge gezegd. Tot dusver mocht iedereen meteen na de tweede prik, of na één prik met het Janssen-vaccin, weer naar de club of discotheek. De aanpassing gaat "op korte termijn" in, laat de minister weten.

Demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus wil dat horecaondernemers en organisatoren van evenementen beter gaan controleren of bezoekers wel echt getest of gevaccineerd zijn. Hij zegt dat naar aanleiding van onder meer de besmettingen in Aspen Valley. Het aantal jongeren dat in de Enschedese nachtclub Aspen Valley, tijdens de eerste openingsavond na de lockdown, het coronavirus heeft opgelopen, is verder gestegen naar 189 besmettingen.

Corona-uitbraken

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad hebben dinsdagavond of woensdagmorgen een digitale vergadering over "de actualiteiten en de toegangstesten". De burgemeesters bespreken hoe het verder moet nu er op een aantal plaatsen in het land uitbraken van corona zijn na een bezoek aan een discotheek of een feest. Grapperhaus sluit aan bij de bespreking.

De digitale bijeenkomst is vervroegd naar aanleiding van de besmettingen in onder meer Enschede, Groenlo en Rotterdam. Het blijkt dat het systeem met toegangstesten en de CoronaCheck-app niet waterdicht is. Zo zouden bezoekers van een discotheek de QR-code van de app naar vrienden hebben gestuurd die nog buiten stonden.

Demissionair minister Grapperhaus heeft gezegd dat het kabinet bekijkt of er extra maatregelen nodig zijn om de stijgende besmettingscijfers terug te dringen.

Niet of nauwelijks controle

"Het systeem is goed", zei Grapperhaus, "maar dan moet je je wel aan de regels houden." Het afgelopen weekend bleek dat bij veel zaken er niet of nauwelijks gecontroleerd werd. Vanmiddag heeft de minister een gesprek met Koninklijke Horeca Nederland, de brancheorganisaties die hij zal oproepen de handhaving aan te scherpen.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) beschouwt de jongste corona-uitbraken in de horeca als incidenten. De brancheorganisatie zegt dat er wekelijks "miljoenen bewegingen" in de horeca zijn, maar dat de besmettingsaantallen er klein blijven. "Iedereen wist dat bij het nemen van versoepelingen dat de kans op besmettingen toe zou nemen. Dat is een door het kabinet ingecalculeerd risico", zegt directeur Dirk Beljaarts. Hij benadrukt dat het vrijwel overal gewoon goed gaat in de sector en dat er ook in de thuissituatie of op scholen nog steeds besmettingen plaatsvinden, omdat de jongere doelgroep nog niet gevaccineerd is.

Besmettingen lopen op

Het aantal jongeren dat in de Enschedese nachtclub Aspen Valley, tijdens de eerste openingsavond na de lockdown, het coronavirus heeft opgelopen is verder gestegen. Er zijn inmiddels 189 besmettingen geteld, dat waren er maandag 180 en zondag nog 165.

Naar schatting waren er op zaterdagavond 26 juni zo'n zeshonderd bezoekers in de nachtclub. "Er kunnen nog een aantal gevallen bijkomen, maar niet veel, denk ik", zegt een woordvoerster van GGD Twente. Dat ligt volgens GGD Twente aan de incubatietijd, die vaak maximaal tien dagen is. "De stijging leek eerder al minder snel te gaan en die trend lijkt zich voort te zetten", zegt de zegsvrouw.