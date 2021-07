Studente Deltion Zwolle weggestuurd uit rij voor diploma: "Wat doe jij hier?"

Vanwege corona had de diploma-uitreiking van het Deltion College in Zwolle een andere opzet dan normaal het geval is. De leerlingen kwamen aan in een lange rij auto's en één voor één mochten ze doorrijden naar de daadwerkelijke uitreiking. Toen Anna* aan de beurt was, verliep het feestelijke spektakel anders dan verwacht.

Al direct kwam een docent naast de auto van Anna en haar ouders staan. "Ik zag dat de docenten onderling aan het overleggen waren. Uiteindelijk spraken mijn mentor en de opleidingsmanager mij aan. Ze vroegen wat ik hier kwam doen, want ik wist toch zelf wel dat ik niet geslaagd was?"

'Grote mond'

Toen de vader van Anna de uitnodiging liet zien, kreeg hij een grote mond. Er ontstond een discussie tussen de opleidingsmanager en Anna's vader. "Het leek erop dat ze ons kwalijk namen dat we naar school waren gekomen. Maar wij wisten niet anders dan dat onze dochter haar diploma kon komen ophalen. Volgens de mentor en de opleidingsmanager hadden we zelf kunnen weten dat Anna niet geslaagd is."

Anna's vader heeft zich opgewonden over de manier waarop het gezin te woord werd gestaan. "Het werd ons echt kwalijk genomen dat we er waren. Ik vind het gewoon asociaal, de manier waarop we werden aangesproken. We werden uit de rij gepikt en moesten met de auto aan de zijkant komen staan. Excuses hebben we niet gekregen, alleen een grote mond."

Ouders en studenten wachten in de rij op diploma uitreiking Deltion Zwolle (Foto: RTV Oost)

Administratieve fout

Anna (20 jaar) legt uit dat het Deltion College haar tijdens haar studententijd al vaker dwars heeft gezeten. "Tijdens het eerste schooljaar liep ik stage bij een bedrijf waar ik het erg naar mijn zin had. Die stage was goed afgerond maar werd door Deltion administratief niet goed verwerkt. Omdat je tijdens de coronacrisis ook een tweede opleiding erbij mocht volgen, ben ik dat gaan doen. Dus na mijn eerste schooljaar, dat inmiddels was afgerond, heb ik me bij een vervolgopleiding ingeschreven om daar alvast een tweede opleiding te starten."

Tijdens de stage van haar tweede opleiding werd Anna onverwacht gebeld door die school. "Ze vertelden me dat ik mijn vooropleiding niet had afgerond en dat ik daarom direct moest stoppen. Toen bleek dat Deltion een fout had gemaakt waardoor ik niet voor de gestelde termijn kon diplomeren."

Die fout kostte Anna haar vervolgopleiding en een volledig schooljaar. Het stagebedrijf had haar schoolgeld al betaald en die kreeg dat niet terug gestort.

Nu Anna na de diploma-uitreiking van vanmorgen alsnog geen diploma heeft gekregen, kost het haar feitelijk opnieuw schoolgeld. "Omdat ik de stage moest beëindigen klopte het totaal aantal uren volgens school niet. School wist hoe dat kwam en ze hebben mij beloofd dat ze zouden regelen dat de uren voor de twee stages samengevoegd zouden worden." Zodoende zou Anna wel haar diploma kunnen krijgen.

De uitnodiging voor de diploma-uitreiking van Deltion Zwolle (Foto: RTV Oost)

Een tijd lang hoorde Anna niets van Deltion, tot dus de uitnodiging voor de diploma-uitreiking op de mat viel. "Ik dacht dat ze het geregeld hadden met die uren. En dat ik daarom nu ook echt klaar was met de opleiding." Maar dat bleek dus niet zo te zijn.

"De opleidingsmanager zou het regelen met de stagebedrijven. Maar ik heb er nog steeds niks over gehoord en nu is het te laat. Nu moet ik opnieuw tien weken stage gaan lopen om alsnog aan het vereiste aantal uren te komen. Dat kan pas vanaf september, als het nieuwe schooljaar begint. En dat betekent dat ik opnieuw schoolgeld moet betalen."

Boos en teleurgesteld

Anna en haar ouders zijn erg teleurgesteld in het Deltion College. Allereerst om de fouten die gemaakt zijn waardoor Anna eigenlijk twee volledige studiejaren mist. Daarnaast zijn volgens Anna en haar ouders excuses wel op zijn plaats. "En die hebben we niet gekregen." De domper is groot. Anna was een jaar geleden al met de vervolgopleiding begonnen en nu loopt ze forse vertraging op.

"Als ik straks alsnog een vervolgopleiding kan gaan doen, dan doe ik dat zeker niet bij Deltion. Zo'n grote school, je bent gewoon nummer zoveel. Nee daar heb ik geen zin meer in."

Per abuis

De woordvoerder van het Deltion College bevestigt dat de hele klas van Anna per abuis een uitnodiging heeft gekregen terwijl dat niet had gemoeten. Vier studenten konden nog niet diplomeren, twee van de vier hebben zelf op voorhand aangegeven dat ze onterecht een uitnodiging hadden ontvangen.

Het Deltion College betwist wel dat Anna niet op de hoogte zou zijn. Ze had voor de uitnodiging ook haar cijferlijst moeten krijgen. "Toen ze die niet kreeg had ze kunnen weten dat ze geen diploma zou krijgen."

Volgens de woordvoerder hoeft Anna geen schoolgeld te betalen als ze haar stage alsnog voor 1 oktober kan afronden. Lukt het haar om voor 1 januari af te ronden, dan betaalt ze maximaal een half jaar schoolgeld.

(Anna's naam is gefingeerd,? omdat ze geen problemen wil met stages of vervolgopleidingen. Haar echte naam is bij de redactie bekend)