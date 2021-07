Rechtbank verlengt tbs van Zwolse stalker met twee jaar

De tbs met dwangverpleging van een 36-jarige man uit Zwolle is door de rechtbank in Assen met twee jaar verlengd. Liron P. werd in 2019 veroordeeld omdat hij een meisje uit Zuidlaren vanaf haar negende zo’n negen jaar lang had gestalkt. Ook viel hij zijn ex-vriendin uit Hardenberg lastig.

Het Drentse slachtoffer ontmoette hij jaren eerder op een camping in Hardenberg, waar ze met haar vader was. Hij werd daarna verliefd op het kind, verklaarde hij later en viel haar jarenlang lastig. Meerdere keren werd hij veroordeeld, maar hij bleef doorgaan. Ook toen hij gedwongen in een psychiatrische kliniek zat.

Alarmknop

Hij stuurde brieven, appjes, Facebookberichten en ging naar de school van het meisje en de straat waar ze woonde. Ze droeg een alarmknop bij zich in de laatste periode voor zijn arrestatie, zodat ze elk moment de politie kon waarschuwen.

In februari 2019 werd de man in Zuidlaren opgepakt. Hij was toen ook al drie jaar bezig met het lastigvallen van zijn ex-vriendin in Hardenberg. Hij zocht ook haar thuis op, viel haar online lastig en dreigde hun dochtertje wat aan te doen.

Schizofreen

Uit psychiatrisch onderzoek voor de rechtszaak in juni dat jaar bleek dat hij schizofreen en drankverslaafd was. De Zwollenaar werd volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard en kreeg tbs voor maximaal vier jaar.

P. zit nu in een tbs-kliniek in Almere en volgens zijn behandelaars is hij nog niet uitbehandeld. Daarom eiste de officier van justitie dat de dwangbehandeling met twee jaar werd verlengd. De Zwollenaar zelf was het daarmee eens. Hij wordt komend najaar naar verwachting overgeplaatst naar een wat minder streng beveiligde kliniek in Overijssel. Als het daar goed gaat, is het de bedoeling dat hij daarna begeleid gaat wonen.

Volgens de man gaat het inmiddels stukken beter met hem dan twee jaar geleden. “Ik heb de keuze gemaakt mijn slachtoffers los te laten”, zei hij voor de rechtbank uitspraak deed.