De Tour kijken met je sportheld? In het Hennie Kuiper Wielermuseum kon het gewoon

Zelf won de voormalig profwielrenner de Tour nooit. In 1977 zat hij er onwaarschijnlijk dicht bij. Slechts acht seconden kwam hij te kort op de Franse winnaar Bernard Thévenet. In 1980 eindigde hij achter Joop Zoetemelk. Toch is de Tour de France volgens de 72-jarige Kuiper een magische wedstrijd. Hij fietste 'm twaalf keer. "Er wordt heel veel gevraagd van het menselijk lichaam en er komen ook veel emoties los. Dat is wel bijzonder."

'Z'n erelijst spreekt boekdelen'

De felbegeerde gele trui mist in zijn enorme erelijst. Die heeft Kuiper tijdens z'n twaalf deelnames nooit mogen dragen. Maar van een smet op z'n carrière is volgens hem geen sprake. "Een tien is voor onze lieve Heer. Ik ben een blij mens. Dan doe ik nu maar eens vaker een geel blouseje aan."

De geboren Oldenzaler is juist door die nuchtere instelling geliefd bij velen. "Het is eigenlijk een gewone man gebleven", aldus een wielervriend uit Brabant. "Hij is heel open en wil het voor iedereen goed doen." Oud-ploeggenoot Franky de Gendt is speciaal vanuit België naar Twente gekomen. "Het is echt een prachtkerel. Hij was misschien te rustig in de koers. Dat was z'n nadeel. Maar z'n erelijst spreekt boekdelen en ik denk dat veel grote kampioenen daar jaloers op zijn."

Wij gingen langs bij het Wielermuseum in Denekamp:

Iedereen was welkom in Denekamp om samen met de levende wielerlegende de elfde etappe van de Tour te bekijken. Ook konden liefhebbers voor de start een gezamenlijke fietstocht van zeventig kilometer maken. Zowel vrienden als fans. Maar die gastvrijheid en openheid is volgens een bezoekster uit Middelburg typisch Kuiper. "Ik vind hem een bijzonder leuke man en ook een bijzonder gewone man."

"Hennie is zelf heel gewoon. Er is geen afstand en dat is heel leuk om mee te maken", vertelt een buurjongen van vroeger. Hij kwam met een groepje Denekampers naar het wielermuseum. "Hij komt bij je en kent je ook bij de voornaam."

Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg Hennie Kuiper

Wat Kuiper zelf vindt van deze populariteit? "Ik moet naar m'n vader en moeder luisteren en die zeiden altijd: 'doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg'. Maar ik heb natuurlijk wel iets gepresteerd in de sport en van alles mogen meemaken. Het is ook wel geweldig om een keer achterom te kijken naar wat er allemaal gebeurd is en te genieten."