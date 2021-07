Na 103 jaar alsnog een grafsteen voor Zwolse botanicus

Theo de Kogel, natuurliefhebber en oud-beleidsambtenaar van de provincie Overijssel heeft regelmatig gebruik gemaakt van Lako's overzichten. "Het geeft een goed beeld van welke planten er 100 jaar geleden waren en natuurdeskundigen kunnen daardoor goed vergelijkingen hoe de natuur er toen en nu voorstaat. Zijn kaarten en ook zijn gigantische herbarium worden vaak bij onderzoeken gebruikt."

In het filmpje hieronder beschrijft De Kogel het leven van Daniël Lako. Tekst gaat onder het filmpje verder.

Graf zonder steen

Toen De Kogel ontdekte dat hij in Zwolle begraven lag, ging hij op onderzoek uit. "Via het historisch centrum van Overijssel ontdekte ik waar het graf was. Toen ik ging kijken, lag er geen steen. Hij is begraven in een algemeen graf, waar ook nog andere mensen en zelfs kinderen in liggen." Waarom ze hebben gekozen om hem zo te begraven, is niet duidelijk. Hij had naast zijn werk als botanicus ook tekenlessen op scholen geïntroduceerd en hij werd volgens De Kogel wel gezien als een belangrijk man. "Bij de begrafenis stonden er zeker veel mensen op deze plek."

Kievitsbloem

"Het leek mij mooi om alsnog een mooie grafsteen voor hem te regelen", glundert De Kogel. Hij zocht een steenbeeldhouwer en liet een tweedehands grafsteen bewerken. "En omdat ik een paar mooie bloementekeningen van hem vond, heb ik gekozen om de kievitsbloem erop te laten zetten."

Theo de Kogel zorgt alsnog voor grafsteen voor botanicus Daniël Lako (Foto: Jauke Boerdam)

Natuur enorm veranderd

"Als Lako hier nu zou zijn, dan zou hij enorm schrikken van hoeveel planten er niet meer zijn. Hier op de begraafplaats is het heel mooi geworden, maar in de akkers staan nog nauwelijks bloemen. Er is sinds zijn tijd heel veel veranderd door de intensieve landbouw en ook doordat veel beken en rivieren gekanaliseerd zijn, waardoor veel natuur is verdroogd." Gelukkig heeft De Kogel goede hoop dat er toch nog veel gered kan worden. "Veel zaden blijven jarenlang goed onder de grond. Als er delen natuur hersteld worden, kunnen veel van deze bijzondere planten weer terug komen."