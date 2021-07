FC Twente moeizaam langs HSC'21, Quick'20 houdt Ajax op gelijkspel

Het was al vroeg raak voor FC Twente. De in de spits gestarte Daan Rots schoot de 0-1 binnen. Twente had daarna echter moeite met de druk van de thuisploeg uit de Derde Divisie. Kort voor rust werd het wel 0-2. Jayden Oosterwolde kwam door op links en zag doelman Wouter Lankheet in de fout gaan. Daarbij bleef het in de eerste helft.

Na rust was het niet veel beter. Twente kreeg wel kansen via Luca Everink, Thijs van Leeuwen en Lammert Roossien, maar scoren deden ze niet. De thuisploeg was nog wel dicht bij de aansluiting, maar Mika Schrijver zag zijn inzet tot hoekschop worden verwerkt en uit die hoekschop bracht doelman Jeffrey de Lange goed redding. Het bleef dus bij 0-2.

Quick'20 stunt tegen Ajax (Foto: Orange Pictures)

Quick'20 stunt tegen Ajax

Quick'20 stuntte tegen landskampioen Ajax. De tweedeklasser uit Oldenzaal hield de Amsterdammers op 1-1. Kort na rust scoorde Mohammed Kudus de 0-1, maar daar bleef het lang bij. Issy Wevers wist tien minuten voor het einde gelijk te maken en Quick'20 wist die stand over de streep te trekken.