Protesterende boeren gaan controleren of supermarkten zich wel aan de wet houden

FDF voert actie in de regio, niet in Den Haag (Foto: RTV Oost / Chantal Everaadt)

Hebben distributiecentra en supermarkten eigenlijk wel een zogenoemde NB-wetvergunning? Die vraag staat centraal morgen tijdens het protest van Farmers Defence Force. "Elke koe heeft een vergunning maar de hoge heren hoeven niks", stelt het bestuur van FDF in een digitaal pamflet. "Terwijl hun bedrijven zijn gegroeid, hun uitstoot is gestegen."

De wet is echter kraakhelder, aldus het bestuur van FDF. "Alle bedrijven behoren sinds mei 2019 een Natuurbeschermingswetvergunning te hebben, waaronder ook distributiecentra en supermarkten." De Raad van State heeft dat destijds bepaald.

De NB-vergunning is onderdeel van de Natuurbeschermingswet. Oorspronkelijk ging die wet al in 1968 in maar in 1998 werd de wet ingrijpend veranderd. In 2017 ging de wet op in de Wet Natuurbescherming. Iedereen die bijvoorbeeld een huis wil bouwen, een sloot wil dempen of aanpassingen wil aanbrengen aan een agrarisch bedrijf krijgt te maken met de Wet natuurbescherming. In die wet is onder meer de bescherming van Natura2000-gebieden geregeld.

"Op 7 juli gaan wij even wat zaken rechtzetten", schrijft het bestuur van FDF. "De wet is duidelijk. Alle bedrijven horen sinds mei 2019 een NB-vergunning te hebben. Waaronder ook de distributiecentra en supermarkten. Te beginnen bij Jumbo", aldus het bestuur dat maar wat graag wil weten of bijvoorbeeld het distributiecentrum van de supermarktketen in Raalte over een dergelijke vergunning beschikt.

Handhaving

Boeren melden zich morgen bij het provinciehuis in Zwolle om dat uit te zoeken. "We accepteren het niet langer dat alleen wij verantwoordelijk worden gehouden voor een probleem dat we niet hebben veroorzaakt", legt het bestuur van FDF uit aan RTV Oost.

"We gaan met de wet in de hand het stikstofprobleem het probleem van heel Nederland maken. Wij eisen handhaving van distributiecentra en supermarkten zonder een NB-vergunning."

De boeren gaan zich daarom melden bij het provinciehuis in Zwolle. Het provinciehuis in Den Bosch is morgen gesloten. Ook de parkeerplaatsen blijven dicht. Dat heeft te maken met een aangekondigde actie van boeren woensdag bij het Brabantse Provinciehuis.

Peiling Nieuwe Oogst

Overigens doet 24 procent van de boeren en tuinders mee aan de demonstraties. Zeven procent van hen doet voor het eerst mee. Dat blijkt uit een peiling van vakpers Nieuwe Oogst vandaag, gehouden onder ruim 1600 agrarisch ondernemers.

Driekwart van de ondernemers die de vragenlijst invulden, geeft aan niet te gaan demonstreren. Bijna twintig procent van hen zegt eerder wel te hebben meegedaan aan landbouwdemonstraties.

De eerste demonstratie van boeren was op 1 oktober 2019 op het Malieveld in Den Haag. De beweegredenen toen waren eveneens de stikstofplannen die niet gunstig zouden uitpakken voor de landbouw.

De reden waarom 24 procent van de boeren woensdag wil actievoeren, is omdat ze tegen de, in hun ogen oneerlijke, stikstofmaatregelen zijn. Ook scoort de motivatie hoog dat zij een tegengeluid willen laten horen en uit gevoel van saamhorigheid.