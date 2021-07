Zo'n 500 woningen op de plek van de IJsselcentrale in Zwolle

Een meerderheid van de gemeenteraad in Zwolle stemt in met de visie waarbij er zo'n vijfhonderd woningen komen op de plek waar voorheen elektriciteitscentrale Harculo stond. De ontwikkeling van de natuur in dat gebied verdient volgens de raad wel wat meer aandacht, omdat het grenst aan het Natura 2000-gebied.

Wandelaars en fietsers mogen het natuurgebied niet verstoren. Daar moet bij het aanleggen van wegen, wandel en fietspaden rekening mee worden gehouden. De fracties willen dat graag in een goed onderbouwd plan terugzien. Volgens wethouder Ed Anker is er al wel het nodige aan onderzoek gedaan. Om de ontwikkeling van de natuur in dat gebied nog eens goed te bestuderen is volgens hem een goed idee.

Betaalbaar

Er moeten op die plek vooral behoorlijk wat betaalbare woningen komen vinden de partijen. Vooral aan goedkopere woningen is in Zwolle een groot tekort. Een ander aandachtspunt die specifiek werd benoemd is de architectuur. De nieuwbouw moet goed bij het gebied passen, maar het moet vooral ook mooi zijn.

Zelfvoorzienend

De nieuwe wijk die er er wordt gebouwd moet zelfvoorzienend zijn al het gaat om energieverbruik. Engie het bedrijf dat eigenaar was van centrale Harculo is nog steeds eigenaar van de grond. Het bedrijf werkt aan plannen om dat mogelijk te maken. Om te beginnen worden op alle daken zonnepanelen geplaatst. Ook is het idee om warmte in de zomer op te slaan in de grond. Deze warmte zou bijvoorbeeld uit de IJssel gehaald kunnen worden. De plannen daarvoor zijn nog in ontwikkeling,

Upgrade

Ook vlakbij het Oldeneler park komen vijftig tot zeventig woningen. De fracties in de Zwolse raad gaven het stadsbestuur mee om het park een upgrade te geven tot een aantrekkelijk recreatiegebied.