Coalitie in Enschede rammelt: raad zet streep door ‘mega windmolens’ én de energievisie

Er komen geen windmolens hoger dan 150 meter in Enschede. En wethouder Niels van den Berg moet zijn huiswerk opnieuw doen. De lokale Energievisie is weggestemd en dat betekent ook dat er geen klap wordt gegeven op de Enschedese bieding voor de Regionale Energiestrategie Twente.

Met een minimale meerderheid werd het onlangs aangekondigde amendement van VVD en Burgerbelangen (BBE), om geen toestemming te verlenen voor windmolens hoger dan 150 meter op Enschedees grondgebied, dinsdagavond na vier uur vergaderen aangenomen. Daarmee staan de verhoudingen binnen de coalitie van BBE, D66, VVD, PvdA en ChristenUnie op scherp.

Knotsgekke climax

Als de gemeenteraad compleet was geweest ten tijde van de stemming zou de hoogtebeperking voor windmolens het waarschijnlijk niet hebben gehaald. Maar uitgerekend bij de afwezigheid van drie GroenLinks-raadsleden sleepten Burgerbelangen en VVD hun gewenste maximumhoogte er doorheen met een minimale meerderheid van 18 tegen 17 stemmen.

En daarmee zetten de twee fracties niet alleen de verhoudingen binnen de coalitie op het spel, maar isoleerden zij ook zichzelf en BBE-wethouder Niels van den Berg. ‘Zijn’ Energievisie, het document waar hij meer dan drie jaar aan heeft gewerkt, werd uiteindelijk alleen nog door VVD en BBE gesteund.

Ik merk aardig wat klappen van molenwieken bij de collega’s Jasper Kerkwijk, D66-raadslid

De resterende coalitiepartijen vinden dat er niets meer over is van de duurzame ambities in de coalitieafspraken, nu de komst van windmolens in de praktijk een lastige opgave wordt. De meeste oppositiepartijen gaven vooraf al aan dat zij zich om uiteenlopende redenen niet in de Energieplannen kunnen vinden.

Hoe moet het verder?

De grote vraag is hoe het nu verder moet in de coalitie. “Ik merk aardig wat klappen van molenwieken bij de collega’s”, sprak een geïrriteerde Jasper Kerkwijk (D66) na de stemming over de maximumhoogte voor windturbines. Om vervolgens te zeggen dat hij nog goed over de betekenis van deze avond moet nadenken. “Ik zie hier weinig steun voor het coalitieakkoord”, zei de teleurgestelde PvdA-fractieleider Yara Hümmels.

In het coalitieakkoord is in 2018 afgesproken dat er minimaal drie windmolens komen. De maximale tiphoogte van 150 meter is volgens het college en de ‘groene’ partijen commercieel niet rendabel. Vanwege de beperkte interesse vanuit de markt werden eerder al drie windmolens in het havengebied weggestreept. Vanwege de aanvliegroute naar Twente Airport mogen turbines aan de Binnenhaven al niet hoger worden dan 150 meter.

Twente moet wachten

Het afschieten van de Energievisie betekent ook slecht nieuws voor de Regionale Energie Strategie Twente. Eerder werd al duidelijk dat Enschede in afwachting van landelijke onderzoeken naar de gezondheidseffecten van laagfrequent geluid geen windturbines zou gaan ontwikkelen.

Maar nu de Enschedese wethouder terug naar de tekentafel moet met de lokale Energievisie, had het voor de gemeenteraad ook geen zin om de definitieve bieding voor de Twentse plannen te bespreken. Die lopen namelijk één op één op elkaar over.

Dat betekent dat er voorlopig geen bieding ligt van de grootste stad van de regio. Wethouder Van den Berg belooft de gemeenteraad zo snel mogelijk in te lichten over de gevolgen.