Tien jaar na dakdrama: "Toen we terugkeerden, werd duidelijk wat voor drama zich had afgespeeld"

Tien jaar geleden stortte het dak van stadion De Grolsch Veste in Enschede in. Op het moment van het ongeluk werd het stadion van FC Twente verbouwd. De selectie van FC Twente was op dat moment in Zeeland in trainingskamp vanwege de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. "Als je dan terugkeert, wordt pas duidelijk wat voor drama zich heeft afgespeeld."

FC Twente had een succesvol seizoen achter de rug waarin het de beker won en net achter Ajax als tweede eindigde in de competitie. Het seizoen daarvoor was FC Twente nog kampioen geworden. De club groeide enorm. Nadat al eerder een deel van de tribune was uitgebreid met een tweede ring, werd nu ook een tweede tribunedeel verbouwd.

Ernst snel duidelijk

Het ging kort voor het middaguur echter mis. Het dak van de tribune in aanbouw stortte in. Twee bouwvakkers kwamen om het leven, negen raakten gewond. "Het is eventjes geleden, maar het staat je nog wel bij", zegt toenmalig aanvoerder Peter Wisgerhof. Op afstand was het voor de spelersgroep lastig in te schatten hoe het er precies voor stond in Enschede. "Het was wel heel snel duidelijk dat het ernstig was en dat we terug zouden keren. Dan wordt pas duidelijk wat voor drama zich heeft afgespeeld."

De selectie, onder leiding van de nieuwe trainer Co Adriaanse vertrok halsoverkop uit Zeeland. Bij aankomst wordt duidelijk welke impact de gebeurtenis heeft gehad op onder andere het personeel van FC Twente. "Bij het stadion spreek je dan personeelsleden die het hebben zien gebeuren. Mensen huilen. Ze hebben mensen op het dak zien lopen en hebben gezien hoe het dak instortte. Dan besef je wel hoe ernstig het geweest is. Mensen in tranen, in groepjes bij elkaar."

Realiteit

In de weken naar het nieuwe seizoen speelt het drama zeker een rol, maar op een gegeven moment heeft de selectie de knop omgezet. "Als voetballer is het zo: sta je eenmaal op het veld dan ben je met de wedstrijd bezig. Hoe gek dat ook klinkt: buiten het veld dringt de realiteit dan weer wel door. Ik ben ook bij de condoleance van een van de bouwvakkers geweest als afgevaardigde van de selectie. Dat doet heel veel met je."