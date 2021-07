Nationale Ombudsman: waarschuwingsbrief Enschede voor 'opstandeling' René Beunders onterecht

In augustus 2020 plofte de officiële waarschuwingsbrief bij de voorzitter van Sociaal Hart Enschede op de mat, omdat hij ambtenaren respectloos zou hebben behandeld. Beunders was ontdaan door de beschuldiging en diende een klacht in bij de Nationale Ombudsman. “Ik heb veel contact met medewerkers van de gemeente, maar ik heb mij nooit misdragen. Als ik dat wel had gedaan, zou ik nooit naar de ombudsman zijn gestapt.”

Klacht gegrond

Zijn klacht werd in behandeling genomen en gisteren ontving Beunders een brief waarin de conclusies van het onderzoek staan. "Ik heb op alle punten gelijk gekregen. Ik heb altijd gezegd dat de waarschuwingsbrief onterecht was en dat de gemeente Enschede onjuist handelde."

Ik neem de burgemeester alle acties om mij monddood te maken zeer kwalijk René Beunders, Sociaal Hart Enschede

Beunders: “In dit geval handelden ze zelfs in strijd met hun eigen agressieprotocol. Ze hadden eerst een zogeheten ordegesprek met mij moeten voeren. Zo’n gesprek is er nooit geweest. Dat kon ook niet, want ze hadden geen bewijzen. Dus besloten ze direct om zwaarder geschut in stelling te brengen; de waarschuwingsbrief.”

Aanpassing agressieprotocol

Uit de brief van de Nationale Ombudsman blijkt dat het onderzoek voor de gemeente aanleiding is geweest om haar beleid ten opzichte van inwoners met overschrijdend gedrag aan te passen. Medewerkers moeten dit soort gedrag eerst intern melden. Na zo’n melding wordt de betreffende inwoner gebeld door een andere medewerker. Als dit gesprek de gemoederen bedaart, dan kan worden besloten om geen waarschuwingsbrief te versturen. Zo niet, dan volgt er een waarschuwingsbrief.

Een woordvoerder van de gemeente zei destijds dat Enschede jaarlijks tientallen waarschuwingsbrieven stuurt naar inwoners die "niet op een zakelijke toon, maar op de persoon gericht gecommuniceerd hebben richting onze ambtenaren."

Handelswijze burgemeester

De uitkomst van het onderzoek van ombudsman Reinier van Zutphen stemt René Beunders tevreden. Hij is minder te spreken over de handelswijze van burgemeester Onno van Veldhuizen gedurende het onderzoek. "De burgemeester heeft in juni zelf contact gezocht met ombudsman Van Zutphen. Ik vermoed omdat hij de klachtafhandeling op een voor hem zo gunstige mogelijke manier wilde beïnvloeden. Hij is onlangs voorgedragen als staatsraad bij de Raad van State en kan geen negatieve publiciteit omtrent zijn persoon gebruiken."

Het belletje naar de ombudsman was een poging om tot een oplossing te komen Woordvoerder burgemeester Onno van Veldhuizen

Van beïnvloeding is volgens de woordvoerder van Van Veldhuizen geen sprake. "Er is inderdaad een één-op-één-gesprek tussen Van Zutphen en Van Veldhuizen geweest. De burgemeester wilde weten of er lopende de klachtenprocedure toch nog een oplossing gevonden kon worden voor het probleem, namelijk de verstoorde relatie tussen de heer Beunders en de gemeente Enschede. Wij hadden al eerder pogingen gedaan om met hem in gesprek te komen, maar dat lukte telkens niet."

Deel van de brief van de Nationale Ombudsman aan de gemeente Enschede (Foto: Nationale Ombudsman)

Het is volgens de woordvoerder nooit de bedoeling geweest om de klachtenprocedure voortijdig te laten stoppen. "Als de ombudsman eenmaal een klacht in behandeling heeft, dan werkt hij deze keurig netjes af. Het belletje naar de ombudsman was van de kant van de burgemeester een poging om toch nog eens te kijken of er met elkaar aan tafel kon worden gezeten."

Ombudsman als mediator

Het was Beunders die besloot af te zien van een gesprek met de burgemeester en 'mediator' Reinier van Zutphen. "Let wel, ik had daarvoor al drie pogingen gedaan om met de burgemeester in gesprek te gaan. Hij heeft ze alle drie afgewezen", aldus de voorzitter van Sociaal Hart Enschede.

Zijn klacht is afgerond. Toch is daarmee het hoofdstuk niet helemaal afgesloten. “De ombudsman wil mij volgende week een mondelinge toelichting geven op zijn bevindingen. Daarnaast ligt er een nieuw voorstel voor een gesprek tussen mij en de burgemeester, waarbij ombudsman Reinier van Zutphen wil optreden als mediator."

Deze keer wil hij het gesprek wel aangaan. “Hoewel ik Van Veldhuizen alle acties van het afgelopen jaar om mij monddood te maken, zeer kwalijk neem. Ik houd hem verantwoordelijk voor de aangifte wegens smaad en laster en een eerdere beschuldiging aan mijn adres van overschrijdend gedrag. In beide gevallen haalde de gemeente bakzeil.”