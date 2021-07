Ernstig zieke bedpatiënt per ambulance naar de rechtbank in Almelo om UWV aan te klagen

De ernstig zieke Gert Jan van Duren heeft de UWV voor de rechter gedaagd omdat hij geen uitkering krijgt voor volledige arbeidsongeschiktheid. Bijzonder is dat de patiënt zich vandaag per ambulance naar de rechtbank liet vervoeren om vanuit zijn bed voor de rechter zijn verhaal te kunnen doen. Of beter gezegd: hij liet het woord aan zijn vrouw Bianca, omdat het hem zelf te veel energie kost. ?

Energie, die Gert Jan uit Almelo helemaal niet meer heeft. "Hij heeft ME/CVS, een chronisch vermoeidheidsyndroom, zijn hele energiesysteem is kapot. Je kunt hem het beste vergelijken met een kapotte smartphone, waarvan de accu niet meer kan worden opgeladen", aldus Bianca.

Niet volledig arbeidsongeschikt

Zijn vrouw doet het verhaal voor haar man, die alleen maar kan liggen. Hij heeft een zorgunit toegewezen gekregen via de WMO en er is geen uitzicht op verbetering. En toch blijft de UWV zich op het standpunt stellen dat Gert Jan nog niet in aanmerking komt voor een IVA, de inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten. De IVA is er alleen voor mensen die volledig zijn afgekeurd en nooit meer zullen terugkeren op de arbeidsmarkt. De UWV vindt dat het zover nog niet is met de Almeloër.

"Het UWV zal zich vandaag wat beter op de hoogte kunnen stellen van zijn situatie, want ze hebben tot nog toe niet de moeite genomen om persoonlijk met mijn man kennis te maken", zegt Bianca wat cynisch. "Zij zullen nu zien hoe hij er bij ligt in zijn bed bij de rechter en wellicht is dat voor hen aanleiding om hun mening te herzien."

Wensambulance

Overigens hebben artsen afgeraden om Gert Jan in zijn bed naar de rechtbank te vervoeren, omdat iedere inspanning hem te veel kan worden. Toch regelde Bianca de wensambulance voor het vervoer van de patiënt, omdat het zijn wens is om dit onrecht recht te zetten. "Al is het maar voor anderen die in eenzelfde situatie zitten, want dit is een soort toeslagenaffaire", klinkt het strijdvaardig uit de mond van Bianca.

De rechter doet over twee weken uitspraak.