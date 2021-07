Boeren blikken hoopvol terug op dag actievoeren in Zwolle: "Blij dat provincie ons niet weg wil hebben"

Bozeboeren trokken vandaag op hun trekkers opnieuw door het land. Zij verzamelden zich onder andere voor het provinciehuis in Zwolle om hun onvrede over het stikstofprobleem te uiten. Maar wat hopen de boeren na vandaag te bereiken?

De acties zijn het gevolg van het stikstofprobleem in Nederland. De uitstoot moet drastisch omlaag en de boeren vrezen dat zij als enige daarvoor moeten opdraaien. Daarom eisten ze vandaag onder andere inzage in de gegevens van het distributiecentrum van Jumbo in Raalte. Die beschikt volgens de boeren niet over de vereiste vergunning. Hiervoor deden ze aangifte bij de politie in Zwolle. "Als ik de berichten van de afgelopen dagen lees, dan moet de veestapel gehalveerd worden en de landbouw verdwijnen uit Overijssel. Dat pikken we toch niet?", zegt een van de boeren.

Volgens landbouweconoom Cor Pierik stoppen er gemiddeld zes boeren per dag. Toch is de uitstoot van stikstof niet minder geworden, terwijl de theorie is dat er op deze manier ruimte wordt gecreëerd. In de praktijk verkoopt de boer zijn stikstofvergunning vaak aan zijn of haar buurman. De oplossing ligt volgens Pierik daarom niet alleen bij het halveren van de veestapel. "Je kunt aan meerdere knoppen draaien. Het makkelijkste is om te zeggen: we halveren de veestapel, maar het hoeft helemaal niet zo te gaan." Als voorbeeld haalt hij het voedsel aan, Met een aanpassing kan er minder stokstof in de poep zitten van de koe. "Ook als het gaat om rantsoen kun je de stikstof verminderen. Als je kijkt naar de stallen, kunnen we hier nog veel behalen."

Bekijk hier een compilatie van de dag:

"Zeker als er geïnvesteerd moet worden in een stukje verduurzaming dan moet de boer weten dat hij dit kan terug kan verdienen." Het stikstofdossier schreeuwt volgens Pierik om maatregelen vanuit de overheid. "De landbouwproductie blijft op peil terwijl er minder grond, minder arbeidskrachten en minder boeren zijn. Tijd voor minder plankgas boeren en meer boeren die grond beheren en toewerken naar ecologische diensten." Volgens Pierik moeten de 'plankgas' boeren alleen nog op plekken terechtkunnen waar dit mogelijk is. Natura 2000 gebieden behoren hier volgens Pierik niet toe.



'Wij zijn belangrijk'

"Wij zijn belangrijk, voor voedsel. Dat sowieso", zegt een aanwezige boerin. "Ook voor de leefbaarheid van het platteland en de natuur. Come on." De protesterende boeren gingen ook in gesprek met gedeputeerde Gert Ham ten Bolscher. "Een Overijssel zonder boeren kan ik mij niet voorstellen", zei hij tijdens de bijeenkomst. Hij kondigde aan dat de provincie gaat kijken naar de lijst van bedrijven die de boeren hebben opgesteld, waarvan zij vinden dat de bedrijven ook gecontroleerd moeten worden.

De boeren hebben na vandaag hoop dat de provincie Overijssel hen steunt. "Ik heb de hoop dat ze er wat mee gaan doen, maar of het wat oplost vraag ik mij af. Grote bedrijven hebben meer macht", stelt een van hen. "Ik ben blij dat ze bij de provincie zeggen dat ze de boeren niet uit Overijssel willen hebben", zegt een boerin. Met die gedachte trokken de boeren halverwege de middag weer huiswaarts.