Oud-inspecteur gezondheidszorg uit Delden pleit voor landsdokter: "Er is geen linkse zorg"

Herre Kingma is tevens oud-bestuursvoorzitter van ziekenhuis MST in Enschede (Foto: RTV Oost)

Als de coronapandemie ons iets geleerd heeft, dan is dat wel hoe belangrijk goede communicatie vanuit de overheid is. Dat stelt voormalig inspecteur-generaal van de gezondheidszorg Herre Kingma (73). De Deldenaar pleit voor een landsdokter, die de bevolking actief informeert over keuzes die de overheid maakt over onze gezondheid. "Minister Hugo de Jonge doet het goed, maar hij heeft ook nogal wat fouten gemaakt."

De functie van landsdokter bestaat al in Engeland, waar het Chief Medical Officer wordt genoemd. "Hij of zij is de hoogste medische autoriteit in een land", zegt Kingma, eerder bestuursvoorzitter van ziekenhuis MST in Enschede. "Een landsdokter houdt zich met het hele terrein bezig waar het apolitiek is, want je hebt geen linkse of rechtse hartchirurgie. Dat geldt ook voor dure geneesmiddelen of het huidige vaccinatiebeleid."

Beleid De Jonge

De minister maakt de politieke keuzes, de landsdokter de medisch-inhoudelijke. De coronapandemie heeft volgens Kingma laten zien hoe belangrijk zo'n scheidslijn tussen politiek en gezondheid is. "Je moet bij deze pandemie als overheid in het nieuws zijn om alles uit te leggen. Hugo de Jonge doet dat op zich wel goed, maar het gaat ook vaak genoeg niet goed."

Kingma doelt onder meer op het besluit van de demissionair minister om alsnog na vaccinatie een wachttijd van twee weken in te stellen, voordat iemand ergens toegang kan krijgen. "'Dansen met Janssen' is het laatste voorbeeld. Politici houden van zo'n soundbite, maar nu moet de minister toch weer terugkomen op het eerdere besluit. We zien nu wat er gebeurt in de discotheken en op andere plekken, waar de infectiegetallen weer flink oplopen. Dan heb je als land wat aan een strenge, maar rechtvaardige landsdokter die de regels duidelijk brengt."

Herre Kingma was van 2006 tot 2013 bestuursvoorzitter van ziekenhuis MST in Enschede. Daarvoor werkte hij zes jaar lang als inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid op het ministerie. Kingma was tevens medeoprichter van de Orde van Medisch Specialisten, een beroepsvereniging waarin duizenden medisch specialisten verenigd zijn. Ook zat Kingma in de raad van toezicht van het RIVM. Tegenwoordig woont hij in Delden.

Vaccinatiebereidheid

Een landsdokter moet de verbinding vormen tussen bijvoorbeeld de minister van Gezondheidszorg en Jaap van Dissel, hoofd infectieziekten van het RIVM. "Je hebt een persoon nodig die de politiek begrijpt, maar de taal van de dokter en de patiënt spreekt. Zo'n landsdokter is net als je huisarts. Alleen behandelt hij of zij niet één patiënt, maar het hele land."

De vaccinatiebereidheid kan volgens Kingma met behulp van zo'n landsdokter verder omhoog. "Je moet niet de minister, die zelf geen medicus is, tegenover vaccinweigeraars zetten. Daar moet je een inhoudelijk deskundige tegenover zetten, die ook de rugdekking van de politiek krijgt. Als het gaat over het geld, zoals de hoogte van het eigen risico, dan is het aan de politiek. Maar als het gaat over bijvoorbeeld vaccineren, laat het dan aan zo'n landsdokter over."

Je hebt een persoon nodig die de politiek begrijpt, maar de taal van de dokter en de patiënt spreekt Herre Kingma

Wie landsdokter?

Kingma ziet in Anja Schreijer, afkomstig uit Hengevelde, een mogelijke landsdokter. Schreijer is nu hoofd infectieziekten van de GGD in Amsterdam en is lid van het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert over het coronabeleid. "Ik heb haar nu een aantal keer op televisie gezien en haar ook gesproken. Zij zou de rol van landsdokter heel goed kunnen vervullen."

Na de coronapandemie wachten ons namelijk nog andere 'crisissen' waar een landsdokter een rol in kan spelen, zegt Kingma. "Je hebt ook de epidemie van overgewicht en die van kanker."