Nog maandenlang ziek na besmetting in stembureau Enschede

Voorzitter van een stembureau in Enschede, Willem Laging, lag door corona ruim drie weken in coma en is er nog steeds niet bovenop. Hoe hij besmet kon raken ondanks alle maatregelen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart? Dat weet hij niet zeker, maar een ander lid van het stembureau heeft een klacht ingediend bij de gemeente Enschede. Een ambtenaar van die gemeente zou er besmet rond hebben gelopen. Gisteren kreeg Laging van de gemeente Enschede een grote bos bloemen. Voor Laging doet het er niet meer toe hoe het is gebeurd, hij wil vooral waarschuwen voor het onzichtbare virus.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart dit jaar hadden de leden van stembureau 310 - in het zorgcomplex op de hoek van de Van Veenlaan met de Vlierstraat - nog wel zo zorgvuldig alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen. "Mondkapjes op enzovoort. Al zit je tijdens de lunch met vier mensen bij elkaar en gaat vanzelfsprekend dat kapje even af."

Waarschuwende mail

De schrik was groot toen enkele dagen later een van de leden van het stembureau - een vrouwelijke ambtenaar van de gemeente Enschede - een mailtje stuurde. Die dinsdag was er nog niets aan de hand, maar gaandeweg de woensdag van de verkiezingen begon ze zich niet goed te voelen. Ze besloot zich te laten testen en de uitslag bleek positief. Reden voor haar de rest van de bemanning van het stembureau, die het meest contact met haar heeft gehad, op te roepen om zich ook te laten testen.

Positief getest

Voor Willem Laging aanleiding zich ook te laten testen. "Dat was op een zondag. De maandag erop bleek ik positief. Ben alles nagegaan en heb alles uitgerekend, maar er rest geen andere conclusie dan dat ik in dat stembureau corona moet hebben opgelopen."

Aanvankelijk leek er nog niet eens zoveel aan de hand, maar gaandeweg verergerden de klachten. Die donderdag viel hij zelfs ineens weg. "Later kon ik op mijn telefoon zien dat ik die dag nog mensen heb gebeld en appjes heb verstuurd. Maar het bizarre is dat ik me er helemaal niets van kan herinneren."

Uit huis getakeld

Toen de Enschedeër zijn bewustzijn verloor, alarmeerde zijn vrouw de huisarts, die op zijn beurt ervoor zorgde dat een ziekenwagen uitrukte. "Maar ik lag boven en vanwege de draaiing in onze trap kreeg het ambulancepersoneel me niet beneden. Brandweerlieden hebben me via het dak van de garage uit het huis getakeld. Voor de ogen van mijn vrouw en kinderen. Een traumatische ervaring voor hen."

Bizarre ervaring

Ruim drie weken lang moest de Enschedeër aan de beademing en werd hij in coma gehouden. "Toen ik bijkwam, waren we ruim drie weken verder. Drie weken die totaal aan mij voorbij waren gegaan. Een hele bizarre ervaring."

Een ander lid van het stembureau diende nog een klacht in tegen de gemeente. Hij meende dat de gemeenteambtenaar als lid van het stembureau alle protocollen in de wind had geslagen door met ziekteverschijnselen naar het stembureau te komen. Maar de melder kreeg bij het gemeentelijk klachtenbureau nul op het rekest.

Klacht ingediend

"Ik heb zelf ook overwogen een klacht in te dienen, maar vermoed dat ik juridisch weinig kans maak. Toon dan maar eens aan dat deze dame inderdaad al klachten had toen ze naar het stembureau kwam. Zelf zegt ze dat ze gaandeweg de woensdag van de verkiezingen klachten kreeg. Van mij krijgt ze het voordeel van de twijfel", aldus Willem Laging.

Wrang gevoel

Al zegt hij er wel een wrang gevoel aan over te houden. "Deze vrouw is boa van de gemeente Enschede en ik weet dat zij ervan op de hoogte is dat ik wekenlang in het ziekenhuis heb gelegen. Van haar heb ik - behalve de excuses voor de overlast in haar eerste waarschuwende mail - verder taal noch teken meer vernomen."

Gisteren heeft de Enschedeër een bezoek gebracht aan het stadhuis. "Om ervaringen uit te wisselen. Later vernam ik dat de gemeente - toen ik in coma lag - bij mijn familie voortdurend heeft geïnformeerd naar mijn toestand. En tijdens ons afrondende gesprek gisteren kreeg ik een grote bos bloemen met de boodschap dat ze blij voor me waren dat ik weer op de been ben."

Nog niet de oude

Al is hij nog lang niet de oude. "Ik heb de afgelopen tijd intensief moeten revalideren en voor ik weer helemaal opgeknapt ben, vrees ik dat ik nog wel enkele maanden voor de boeg heb."

Willem Laging zegt vooral zijn verhaal te willen doen om anderen te waarschuwen. "Wij hadden op het stembureau alle voorschriften in acht genomen en toch ging het gruwelijk mis. En wat dacht je van de gevolgen van dat feestje in die Enschedese discotheek? Het blijft met dit virus gewoon enorm opletten geblazen."