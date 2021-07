20 miljoen euro extra voor vernatting Wierdense Veld

Het Wierdense Veld is een bijzonder gebied waar rekening gehouden moet worden met verschillende belangen; er wordt drinkwater gewonnen, er staan boerderijen en de kwetsbare natuur moet beschermd worden.

Om zowel de natuur als de drinkwaterwinning in stand te houden, moeten er meer maatregelen worden genomen dan eerder gedacht. Hierdoor krijgt zo’n 180 hectare extra landbouwgrond te maken met vernatting, waardoor het zeldzame hoogveen zich uit kan breiden.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher over het belang van het hoogveen

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher is verantwoordelijk voor landbouw en natuur: "Ik snap dat dit voor boeren in het gebied niet makkelijk is, daarom gaan we vanmiddag met ze in gesprek."

Aan de ene kant water onttrekken aan de grond voor drinkwater en aan de andere kant het hoogveen vernatten klinkt tegenstrijdig. Ten Bolscher: "We zullen wel moeten en het kan ook, alleen betekent het dat we sloten moeten dempen en andere maatregelen moeten nemen waar boeren rekening mee moeten houden. Sommige boeren zullen daarom weg willen uit het gebied terwijl andere boeren het juist wel zien zitten. Daar gaan we het over hebben."