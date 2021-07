Tinus (74) loopt ruim tweehonderd kilometer tijdens de Nierdaagse: "Ik wil vooral wat terug doen"

Tinus heeft tijdens zijn sportieve activiteiten flinke valpartijen meegemaakt, maar vooral de nierproblemen die hij in 2020 kreeg zijn hem niet in de koude kleren gaan zitten. “Ik werd niet goed en ben naar het ziekenhuis gegaan. Na een aantal tests kwam naar voren dat mijn nier nog maar een paar procent werkte. Ik was m’n eigen lichaam aan het vergiftigen.”



Transplantatie

Tinus kwam op de wachtlijst voor een niertransplantatie. Artsen vertelden hem dat de wachttijd zo’n twee tot drie jaar is. “Dat was een spannende tijd”, vertelt zijn vrouw Jannie. Maar toen, na een jaar op de wachtlijst te hebben gestaan, kwam het verlossende telefoontje. Er was een donornier beschikbaar voor Tinus.







Goede conditie

Door zijn uitstekende conditie en sportieve karakter verliep het herstel voorspoedig. “Hij voelde zich direct na de transplantatie al heel goed”, zegt Jannie. “Hij had weer een warm gevoel in zijn handen en voeten.”

“Als ik terugkijk hoe het team van de Nierstichting mij heeft geholpen, dan heb ik daar ontzettend veel respect voor. Dan wil je gewoon iets terugdoen”, aldus Tinus.



En dus besloot hij om mee te doen met de Nierdaagse van de Nierstichting. In de maand juli lopen mensen uit heel het land mee om geld in te zamelen.



Kinderen en kleinkinderen

De eerste loopavond is inmiddels achter de rug. In twee uur tijd wandelden Tinus en Jannie, samen met kinderen en kleinkinderen, zo’n negen kilometer rondom Dedemsvaart.



In totaal hebben er zo’n honderd mensen zich aangemeld om in juli ook mee te lopen. “Het eerste doel was om duizend euro op te halen. Daar zijn we al flink overheen. Het nieuwe doel is tweeduizend euro en dat moet ons lukken!”