Peiling GGD IJsselland: ruim tachtig procent heeft al één of meer coronavaccinaties gehad

De hoge vaccinatiebereidheid onder de inwoners van IJsselland blijkt uit de cijfers van dertiende coronapeiling van de GGD sinds het voorjaar van 2020.

In de regiogemeenten varieert het percentage mensen dat zich niet wil laten vaccineren van 1 procent tot 10 procent. De meeste inwoners (86 procent) zeggen na hun vaccinatie evenveel hun handen te blijven wassen en 83 procent geeft aan even vaak als daarvoor drukte te willen vermijden.

Minder vaccinaties voor kinderen

Van de ouders van jongeren (12-17 jaar) wil 63 procent zijn of haar kind laten vaccineren. Ruim de helft van de ouders (56 procent) is echter bang voor eventuele onbekende lange termijn gevolgen bij het kind en 44 procent is bang voor bijwerkingen. 57 procent van de ouders gelooft wel dat een vaccin veilig voor hun kind is als het is goedgekeurd voor de Nederlandse markt.

Vakantie

Van de deelnemers is 43 procent van plan om deze zomer in Nederland op vakantie te gaan en 29 procent in Europa. Van de deelnemers geeft 23 procent aan niet op vakantie te willen gaan.

In totaal deden 1.561 inwoners uit de regio IJsselland mee aan deze peiling. Hiervan was 70 procent vrouw en 30 procent man. De respondenten wonen verspreid over de 11 gemeenten van regio IJsselland. Ongeveer 22 procent is tussen de 25-39 jaar, 32 procent tussen de 40-54 jaar, 26 procent tussen de 55-69 jaar en 18 procent is 70-plusser.