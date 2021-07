Burgemeesters na oplopende besmettingen: "We gaan zorgvuldiger toezien"

Het aantal coronabesmettingen in Twente is afgelopen week 'excessief' gestegen, zegt de GGD Twente. "We zien een toename van 216 procent. Dat is echt een forse toename. De afgelopen week zagen we 486 nieuwe besmettingen", vertelt Reinier van Broekhoven van de GGD. 8,2 procent van de mensen die afgelopen week een coronatest lieten doen, testten ook positief. Een week eerder was dat nog vijf procent.

Tegelijkertijd is een groot deel van de samenleving inmiddels gevaccineerd. "Op dit moment zien we dat de druk op de ziekenhuizen niet toeneemt, maar dat zegt nog niks over de komende weken en maanden", zegt Van Broekhoven. "Het aantal besmettingen op dit moment is fors hoger dan vorig jaar zomer rond deze tijd. Veel is ook nog onduidelijk over hoe het virus zich verder ontwikkelt."

'Enorme toename'

"We zien een enorme toename in het aantal besmettingen", zegt Arjen Gerritsen namens de Veiligheidsregio Twente. "Dat wordt ook veroorzaakt door het feit dat regels niet worden nageleefd. We snappen dat er een druk is om elkaar te ontmoeten en weer te zien, maar blijf op anderhalve meter. Je moet er niet aan denken dat Nederland straks weer door het buitenland op rood staat, waardoor we straks niet op vakantie kunnen. Dat is een reëel scenario dat iedereen onder ogen moet zien."

Niet alle horecazaken houden zich aan de regels, zegt Gerritsen:

Extra controleren

De burgemeesters in Twente, verenigd in de Veiligheidsregio, beloven extra te gaan controleren op het naleven van de coronamaatregelen. "Ook dringen we er bij horeca en eventorganisatoren op aan om de toegangstesten serieus en volgens de regels uit te voeren. Een aantal ondernemers doet het heel goed, maar een aantal kan ook de druk van het publiek moeilijk weerstaan om toch meer mensen toe te laten."

Bij discotheek Aspen Valley in Enschede ontstond ruim anderhalve week geleden een grote 'coronabrandhaard'. Inmiddels zijn 195 bezoekers positief getest. "Maar daar zijn nog honderden andere besmettingen aan gelinkt", zegt Van Broekhoven.