Quarantaineregels versoepeld, maar GGD Twente kan betrokkenen niet allemaal informeren

De quarantainemaatregelen zijn nu voor heel Nederland versoepeld. "De regels voor quarantaine zijn veranderd, omdat we zien dat veel mensen gevaccineerd zijn", zegt Sanne Mensink van de GGD Twente. "De vaccinatiegraad stijgt. Ook weten we dat veel mensen het coronavirus hebben doorgemaakt. Dat maakt dat het OMT een advies heeft gegeven om anders om te gaan met de quarantaine."

Drie categorieën

De regels gelden alleen voor mensen die immuun zijn voor het virus. "Daarbij gaat het om drie categorieën", vertelt Mensink. "Je bent immuun als je volledig gevaccineerd bent. Dat betekent dat je die vaccinatie meer dan twee weken geleden hebt afgerond. De tweede categorie is wanneer je corona hebt doorgemaakt en minimaal twee weken geleden één vaccinatie hebt gehad. Of je hebt het afgelopen half jaar corona gehad. Als je in één van die drie categorieën valt, hoef je niet meer in quarantaine wanneer je in contact bent geweest met iemand die nu corona heeft."

Ook al ben je immuun voor het virus, dan nog geeft de GGD wel een duidelijke waarschuwing af. "Natuurlijk is er altijd een klein risico dat je het virus toch bij je draagt. Een enkeling kan het ook overdragen. Ben je huisgenoot van iemand die besmet is geraakt met corona, maar ben je zelf wel immuun, ga dan niet naar grote feesten en zoek geen kwetsbaren op."

Capaciteitsprobleem

De oplopende besmettingscijfers in Twente, onder meer vanwege de 'coronabrandhaard' bij discotheek Aspen Valley, zorgen wel voor 'capaciteitsproblemen' bij de GGD in Twente. " Wat we helaas niet kunnen, is alle contacten van een positief besmet persoon bellen. Normaal gesproken zouden we vanuit de GGD contact opnemen met iedereen die met een besmet persoon in contact is geweest. Dan kunnen we ook op maat adviseren en uitleggen of iemand immuun of niet immuun is", aldus Wensink.

