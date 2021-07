Teun Bijleveld zet carrière voort bij FC Emmen

In de zomer van 2019 maakte Bijleveld de overstap van Jong Ajax naar Heracles Almelo. In zijn eerste seizoen kwam hij tot 15 optredens in het zwart-wit, waarvan slechts een keer in de basis. Vorig jaar begon Bijleveld als basisspeler aan het seizoen, maar die raakte hij al snel weer kwijt.

Op de site van FC Emmen reageert Bijleveld blij met zijn overstap naar de degradant: "Toen ik met FC Emmen in contact kwam was ik meteen positief. De club is ambitieus en het stadion zal weer vol zitten. Ik kijk ernaar uit om aan te sluiten bij het trainingskamp in Delden en de spelersgroep te ontmoeten."

Bij FC Emmen wordt Bijleveld herenigd met Jeff Hardeveld die eerder ook transfervrij de overstap maakte van Heracles Almelo naar FC Emmen.