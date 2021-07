PEC Zwolle verliest oefenduel van FC Volendam

Na het eerdere gelijkspel tegen de beloften van Dortmund was nu eerstedivisionist FC Volendam op bezoek in Zwolle. En de ploeg van trainer Wim Jonk was in de eerste helft ook beter dan Zwolle. Nieuweling Robert Mühren bracht Volendam ook verdiend aan de leiding. In het eerste bedrijf viel (vermoedelijk uit voorzorg red.) Bram van Polen halverwege ook nog eens uit met een hoofdblessure. Hij kwam hard in botsing met zijn eigen doelman Kostas Lamprou.

Bij Zwolle viel Van Polen uit met een hoofdkwetsuur (Foto: Orange Pictures)

Tweede helft

Na de hervatting kreeg Zwolle iets meer greep en kreeg het ook mogelijkheden. Samir Lagsir was in de omschakeling dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot ging naast. Even later had Jarno Westerman dat zijn treffer wegens buitenspel werd afgekeurd. Volendam scoorde nog wel een keer. Jim Beers was het eindstation van een mooie aanval: 0-2.