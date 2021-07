Hondenbelasting in Deventer wordt volgend jaar afgeschaft

In Deventer wordt de hondenbelasting per 2022 afgeschaft (Foto: RTV Oost)

Met ingang van komend jaar wordt de hondenbelasting in Deventer afgeschaft. Dat is vanavond besloten tijdens de raadsvergadering.

Volgens het merendeel van de raad is het heffen van hondenbelasting niet meer van deze tijd. Volgens indiener Bert Kleine Schaars van Deventer Belang wordt het geld wat de gemeente binnenkrijgt vanuit deze belasting niet gebruikt voor het welzijn van de circa 6500 viervoeters die Deventer telt. Het is niet voor het eerst dat de afschaffing van de hondenbelasting op tafel ligt. Toch kreeg Kleine Schaars dit keer wel een merendeel van de raad met zich mee, waaronder de VVD en GroenLinks. Door instemming van deze motie houden de hondenbezitters in Deventer komend jaar vijftig euro per maand over.

100.000 bomen

Naast de afschaffing van de hondenbelasting werd er onder meer besloten de komende jaren minstens 100.000 bomen in de gemeente te gaan planten. ‘Iedere inwoner één boom’. Dat was het plan van fractievoorzitter Kleine Schaars van Deventer Belang. Dit plan moet volgens hem niet stoppen bij 100.000, maar meegroeien met het inwonersaantal van de gemeente. Unaniem werd dit plan aangenomen tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Volgens Kleine Schaars zijn de bomen in een stad essentieel in strijd tegen de hitte en de klimaatproblematiek van deze tijd.

Naast de besluiten over de hondenbelasting en het bomenplan is er ook besloten om speelplekken en bankjes in de stad te gaan realiseren. Om eenzaamheid aan te pakken en bewegen te stimuleren ging een groot deel van de raad er mee akkoord om geld vrij te maken voor de moties van respectievelijk het CDA en PvdA. Ook is er tijdens de voorjaarsnota geld vrijgemaakt om de veelbesproken Coberco-schoorsteen aan de Harderwijkerstraat in het straatbeeld te laten staan en te restaureren.