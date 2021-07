Plannen voor nieuw gemeentehuis in Tubbergen voorlopig in de ijskast

De plannen voor een nieuw gemeentehuis in Tubbergen gaan voorlopig de vriezer in. Dat heeft de gemeenteraad besloten na de politieke crisis die ontstond rondom het nieuw te bouwen gemeentehuis.

De ambtelijke organisatie moet per direct stoppen met alle werkzaamheden rondom het zogenoemde Glashoes, zodat de nieuwe wethouder de zaak eerst kan onderzoeken. Die nieuwe wethouder is Trees Vloothuis uit Oldenzaal. Ze volgt Ursula Bekhuis op, die zich terug trok als wethouder nadat er een politieke crisis ontstond.

Onderzoek naar alternatieven

Vloothuis wil opties bekijken die eerder nog werden afgeschoten. Zo moet er een onderzoek komen naar alternatieven voor het plan dat er nu ligt. Juist vanwege die alternatieven viel het vorige college van burgemeester en wethouders uit elkaar.

Bekhuis zat namens GB/VVD in het college. Zij zegde in mei haar vertrouwen in het college van burgemeester en wethouders op nadat het CDA als enige van de vier partijen tegen een onderzoek naar het gemeentehuis stemde. Het CDA stemde vervolgens als enige partij voor de bouw van het Glashoes. Omdat de partij een absolute meerderheid heeft, werd het voorstel aangenomen.

Inwoners worden erbij betrokken

Nu komt dat onderzoek naar de alternatieven er alsnog. "Ik ga alles wat er sinds 2012 is gezegd, geschreven en besloten rondom de gebiedsontwikkeling van het centrum van Tubbergen onder de loep nemen", zegt Vloothuis daarover. "We gaan met alle betrokken partijen in gesprek om te kijken of we allemaal nog steeds achter alles staan wat toen is bedacht."

"Daarnaast vind ik dat we moeten kijken wat er nog meer mogelijk is in de kern van het dorp. Daarbij worden ook inwoners betrokken", vervolgt ze. Volgens de wethouder is een goede samenwerking tussen sociaal maatschappelijke- en culturele organisaties belangrijk. "We gaan zeker bekijken op welke manieren we dit samen kunnen voegen. Wat de raad betreft staan alle opties nog open."

Vertraging

Voor de herontwikkeling van het centrum en de plannen voor het Glashoes werkt de gemeente samen met meerdere partijen. Ook die samenwerking wordt opnieuw bekeken. Daar wil Vloothuis de tijd voor nemen.

"Het komt maar eenmaal in de zoveel jaar voor dat je de kans krijgt om een centrum opnieuw te ontwikkelen. Bovendien staat een gebouw er voor 40 jaar. Dan moeten en kunnen we ons nu een paar maanden vertraging veroorloven."