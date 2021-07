Assistent Andries Ulderink verlengt contract bij FC Twente

Ulderink maakt sinds de zomer van 2020 als assistent-trainer deel uit van de technische staf. Zijn nieuwe verbintenis loopt dus nu tot de zomer van 2023 en dat is bij Ron Jans nog niet het geval. De hoofdtrainer tekent als gebruikelijk nooit langer dan een jaar.

Ulderink blijft ook komend seizoen de assistent van Jans (Foto: Orange Pictures)

Ontwikkelen

Andries Ulderink is in zijn nopjes met zijn verlenging: "Nadat ik vorig jaar bij FC Twente ben gekomen, kijk ik uit naar de komende seizoenen bij de club. Met de selectie en staf willen we nieuwe stappen zetten en daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren. We willen het team ontwikkelen, maar ook de individuele spelers.”

Ervaring

Op zijn beurt is Jan Streuer ook blij met het langer binden van Ulderink: "We zijn blij dat Andries zich langer aan de club heeft verbonden. Andries heeft een schat aan ervaring en is een enorm gedreven trainer. Hij vervult een belangrijke rol in de huidige technische staf.”