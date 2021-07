Voormalig topman MST: "Twentse ziekenhuizen missen kwaliteitsslag door niet te fuseren"

Ziekenhuis MST in Enschede kondigde onlangs aan de komende jaren meer samen te willen gaan werken met ziekenhuis ZGT in Almelo en Hengelo. Volgens Kingma, die van 2006 tot 2013 bestuursvoorzitter was van het Enschedese ziekenhuis, gaat die samenwerking niet ver genoeg. "Ze doen wel meer samen dan vroeger, maar ik vind dat MST en ZGT nog steeds te gescheiden optrekken. Twente heeft een sterke cultuur ten opzichte van Nederland, maar je moet niet binnen Twente elkaar ook nog eens de tent uitvechten."

Kingma stelt dat MST inmiddels is ingehaald door ziekenhuis Isala in Zwolle. "Bij de fusie in 1989 was MST een van de grootste, niet-academische ziekenhuizen van Nederland. Nu zijn ze nog wel groot, maar behoren ze lang niet meer tot de top. Zwolle is al bijna anderhalf keer zo groot als MST alleen."

Sterkere vuist

Volgens Kingma, die eerder werkte als inspecteur-generaal op het ministerie van Volksgezondheid, kunnen MST en ZGT gezamenlijk een sterkere vuist maken. "Samen heb je een veel groter investeringsvermogen. Dan kun je dure medische apparaten aanschaffen, dan sta je sterker tegenover de zorgverzekeraars. Eerlijk gezegd begrijp ik niet waarom je als Twentse ziekenhuizen niet veel meer samen doet."

Kingma zegt in zijn tijd bij MST de Twentse ziekenhuizen wel meer samengesmolten te hebben. "We hebben gewerkt aan een eenheid, de Twentse Medische Coöperatie (TMC). Als een soort tegenhanger van het AMC in Amsterdam en het UMC in Utrecht. Alles wat duur was of waar zeer specialistische zorg voor een klein groepje patiënten nodig was wilden we samen gaan doen, om daarna heel geleidelijk naar één organisatie te groeien."

Toch is het nooit tot een fusie gekomen. "Er wordt weleens gesproken over verschillende culturen in de ziekenhuizen in Almelo en Enschede", noemt Kingma als mogelijke oorzaak. "Als je dat analyseert, begrijp je het zelf eigenlijk ook niet. Er liepen in Almelo allerlei dokters rond waar ik samen mee gestudeerd heb."

Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede (Foto: RTV Oost / Wouter de Wilde)

Losse locaties

Met een fusie doelt Kingma overigens niet op één groot Twents ziekenhuis. "Het hoeft niet allemaal in dat ene gebouw. Het kan goed verdeeld worden over Enschede, Almelo en Hengelo. Ik kan me heel goed voorstellen dat Almelo zich bijvoorbeeld specialiseert in kanker en MST vooral hart- en vaatziekten en de grote trauma's ziet."

Argumenten dat een gefuseerd ziekenhuis niet zou mogen van de wet, veegt Kingma van tafel. "Er is wel gezegd: het mag niet van de mededingingsautoriteit. Maar toen ik bij MST begon, had ik nog mijn Haagse contacten bij de autoriteit. Het kan best, werd er gezegd, als je de medische noodzaak er maar van kan aantonen. Je moet het niet doen om alleen maar een groter bedrijf te hebben."

Als ander tegenargument is regelmatig genoemd dat zorgverzekeraars niet staan te springen om een fusie; het ziekenhuis zou dan te veel macht krijgen. "Te groot? Dat is echt de vos die de passie preekt", zegt Kingma. "We hebben in Nederland nog vijf grote zorgverzekeraars. Dat zijn enorm grote zorgverzekeraars, die miljarden premiegelden beheren. Wie zijn hier de monopolisten? Dat zijn de zorgverzekeraars, niet de ziekenhuizen."

Ziekenhuis in binnenstad

Onder Kingma's leiding bouwde MST een nieuw ziekenhuis in hartje Enschede. Over die beslissing is nog altijd veel te doen vanwege onder meer de bereikbaarheid en parkeerkosten. Kingma vindt dat zijn besluit te verdedigen is. "We hadden een enorm stuk grond dat we geschonken hadden gekregen en niet hoefden te kopen. MST staat nu op een heel strategisch punt in de stad."

Een nieuw ziekenhuis nabij vliegveld Twente heeft hij nooit zien zitten. "Op het vliegveld kan je ook bouwen en daar kan je heel mooi parkeren, maar als je dan aan de andere kant van de stad woont, moet je wel een heel eind rijden. De vraag is of dat een goede oplossing was geweest."