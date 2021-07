Huizenprijzen Kop van Overijssel stijgen bijna hardst van Nederland: "Nog nooit meegemaakt"

De verkoopprijs van huizen in de Kop van Overijssel zijn het afgelopen kwartaal met zo'n 30 procent gestegen. Alleen in Oost-Friesland stegen de huizenprijzen harder. Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Er wordt soms wel honderdduizend euro overboden", vertelt Hans Mertens van Unicus Makelaardij in Oldemarkt.

Volgens de makelaarsvereniging kende Nederland nog nooit eerder zo'n krappe woningmarkt als nu. Doordat er weinig aanbod is en kopers steeds verder overbieden, zijn de huizenprijzen in ons land het afgelopen kwartaal met bijna 20 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat is de hoogste stijging sinds 1995, toen de metingen zijn gestart.

Kop van Overijssel

Voornamelijk in de Kop van Overijssel stegen de huizenprijzen hard. Gemiddeld legden kopers in de Kop van Overijssel zo'n 359 duizend euro neer voor een woning. "Veel kopers komen uit de Randstad en hebben veel geld door de overwaarde van hun huis. Daarnaast verkopen we huizen op mooie plekken, en daar zitten gewoon hoge prijzen aan."

Ook Hans Mertens, eigenaar van een makelaarskantoor in de Kop van Overijssel, weet niet wat hij meemaakt. "Dat er dit soort bedragen worden geboden. We hebben dit kantoor 17 jaar geleden opgericht. De crisis meegemaakt, toen wilde niks, en nu dit. Dit is heel bijzonder."

Niet goed

Je zou kunnen denken dat het gouden tijdperk is voor makelaars en verkopers, maar het heeft ook een keerzijde. "Voor lokale inwoners is het heel vervelend. Het is maar net met wat voor portemonnee je komt", vertelt Mertens. "En ook voor ons wordt het er niet leuker op. Natuurlijk hebben we het goed, maar het is soms ook vervelend."

Zo moet Mertens steeds vaker mensen teleurstellen, omdat er weinig aanbod is en veel vraag. "Laatst hadden we een pand te koop gezet op Funda en binnen een uur waren er al tachtig telefoontjes. We kunnen niet tachtig keer naar een huis, dus dan moeten we mensen vertellen dat we al vol zitten."

Schuld

Regelmatig krijgt de makelaar dan ook de schuld van de krapte op de woningmarkt. "Maar dat is niet zo. Makelaars schroeven de prijzen niet op, dat doet de markt zelf. Mensen overbieden en de verkoper gaat natuurlijk voor de hoogste opbrengst, daar zijn we met z'n allen Nederlanders voor."

Ook NVM-voorzitter Lana Gerssen merkt hoe de krapte op de woningmarkt leidt tot veel gefrustreerde woningzoekers die geen huis kunnen kopen. "Die frustratie richt zich dan al gauw op de makelaar. De enige uitweg uit de impasse van de krappe markt is slagvaardig, snel en slim bouwen en daarmee het marktaanbod verruimen."