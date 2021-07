Moeten discotheken alweer sluiten? "Al doe je alles goed, dan kan het nog fout gaan"

"De lol gaat er zo wel af", verzucht Gerlof Kanis van de Overijsselse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. "Je moet je aan zo ontzettend veel regels houden, wat betreft testen en ID-bewijzen controleren, en zelfs al doe je alles volgens het boekje, dan nog kan het bij jou fout gaan."

Complexe regels

Hij begrijpt dat sommige bedrijven ervoor kiezen nu zelf al de deuren dicht te doen: 'Je wilt niet er op aangekeken worden als er bij jou een uitbraak is. De regels zijn zo complex en veranderen ook steeds, dus ik kan me voorstellen dat sommigen dan maar dit besluit nemen. Het is ook lastig om afspraken te maken met personeel en leveranciers, terwijl je dan misschien op het laatste moment toch dicht moet."

Toch vindt hij niet dat alle bedrijven dan maar weer moeten sluiten: 'Ik wil het niet bagatelliseren, maar je moet niet vergeten dat er nu duizenden jonge mensen zich laten testen voor toegang, die helemaal geen klachten hebben en toch positief blijken te zijn. Die waren anders helemaal niet in beeld geweest."

Onder meer bij Aspen Valley in Enschede was een grote uitbraak, bijna 200 jongeren raakten besmet.

Thuis besmet

Een stijging van het aantal besmettingen na versoepeling was ook wel ingecalculeerd. En zolang de opnames in de ziekenhuizen niet toenemen hoeft dat geen probleem te zijn. Dat is voor zover Kanis kan nagaan nog niet het geval: 'Er zijn wel wat grote uitbraken geweest in de horeca, maar het is bijna overal wél goed gegaan. Nog steeds raakt het grootste deel van de mensen thuis besmet, en daar is geen controle op."

Verpesten voor jezelf

Kanis heeft geen goed woord over voor jongeren die sjoemelen met testbewijzen om binnen te komen: "Zo verpest je het voor jezelf en voor anderen. Maar ja, dat heb je met jongeren, die kunnen nog niet vooruit denken, ze denken alleen maar aan het eerstvolgende feestje."

Toch is het ook misgegaan zonder dat de bezoekers of de discotheekeigenaren er iets aan konden doen. Bijvoorbeeld door verkeerd doorgegeven testuitslagen. Ook was het niet handig dat je zodra je bent gevaccineerd al naar binnen mocht, terwijl het vaccin pas na twee weken bescherming biedt, zegt Kanis: "Je hebt er maar eentje nodig om het mis te laten gaan. Je hoopt dan dat mensen zelf ook een beetje nadenken, maar als ze zich wel aan de regels houden kan je daar zelf niks tegen doen."

Kabinet besluit morgen

Vanmiddag komt het Outbreak Management Team met een nieuw advies voor het uitgaansleven. Morgen besluit het kabinet dan of de disco's en nachtclubs weer dicht moeten.