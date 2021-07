Verdachte verwoestende bomexplosie Deventer: "Ik wil alle slachtoffers betalen"

Overigens erkent hij dat hij het explosief heeft aangestoken, maar de bom niet in elkaar te hebben geknutseld. "Dat was ik niet, ik zou niet weten hoe. Maar ik weet ook niet wie het dan wel heeft gedaan." De man, DJ van beroep, wil graag vrijgelaten worden in afwachting van het strafproces. "Dan kan ik geld verdienen om de slachtoffers te betalen. Als ik nu vrij kom, sta ik morgen on stage."

Schok

Maar de rechtbank oordeelt dat hij vast blijft zitten. De schok richting buitenwereld zou te groot zijn als hij vrijgelaten zou worden. De rechtbank oordeelt daarmee overeenkomstig de lijn van het Openbaar Ministerie (OM). "Met hun handelen hebben ze omwonenden in gevaar gebracht, angst en onrust opgeroepen. Dertig tot veertig huizen hadden kapotte ramen door de drukgolf. Ook raakten verschillende kozijnen ontzet", aldus de officier van justitie. "Sommige garageboxen zijn spontaan opengesprongen en in kinderbedjes lagen de glassplinters. Het mag een wonder heten dat er niemand gewond is geraakt." De schade loopt in de vele tienduizenden euro's.

Uithoren

Naast de DJ zit er nog een buurtbewoner vast. Die zou volgens het OM verantwoordelijk zijn voor het fabriceren van de bom. Ook hij blijft achter tralies.

Naast bovenstaande verdachten waren er nog twee mogelijke betrokkenen in het vizier van de recherche. Eentje gaat wel vervolgd worden, de vierde blijft hoogstwaarschijnlijk buiten schot. Het eindproces tegen de twee hoofdverdachten dient in september. Tijdens die rechtszitting kunnen de verdachten elkaar uithoren.