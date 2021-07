Oud-cliënt stort tienduizenden euro’s op rekening evangelisch opvanghuis: ‘Ze hebben hem kaalgeplukt’

RTV Oost heeft inzage gehad in bankafschriften waarop de talloze overschrijvingen te zien zijn. De familie van de oud-bewoner eist het geld nu terug: “We hebben het over meer dan 50.000 euro die door deze zorginstelling op een hele ongezonde manier is geïncasseerd.”

In het jaar 2004 en de eerste maand van 2005 schreef de oud-bewoner in totaal 46.000 euro over aan de christelijke leefgemeenschap in Balkbrug. Maar ook in voorgaande jaren ging er veel geld van de man naar de WIC. In 2000 en 2001 boekte de man in verschillende transacties vele duizenden euro's over. In die jaren gaat het om totaal ongeveer 15.000 euro.

Tienduizend in één maand

In een aantal gevallen vonden er meerdere betalingen per week plaats. Zo werd er op 19 november 2004 een bedrag van 1000 euro door de man overgeboekt. Vier dagen later vond er weer een transactie van 1000 euro plaats, blijkt uit de administratie van de man die RTV Oost heeft ingezien. “In een maand kwamen we zelfs op een totaal van 10.000 euro uit”, aldus familieleden.

De directeur van de evangelische leefgemeenschap erkent dat hij grote bedragen van de oud-bewoner heeft ontvangen. “Het is zonder dwang en op een nette manier gebeurd”, verklaart Tessemaker. “Het zijn giften.”

‘Hij had wel 500.000 gulden op zijn bankrekening’

Familieleden van de oud-bewoner hebben geprobeerd om het geld terug te krijgen van directeur Tessemaker. Hoewel hij aanvankelijk toezegde om de verkregen bedragen terug te storten, kwam hij daar volgens de familie later op terug. Na 5000 euro stopten de terugbetalingen. “Hij houdt zich niet aan zijn afspraken”, aldus familieleden van de voormalig cliënt. De familie overweegt juridische procedure tegen de directeur van de WIC aan te spannen.

Familieleden vertellen dat de weldoener erg kapitaalkrachtig was toen hij in contact kwam met de WIC. Hij had een fors bedrag verkregen met de verkoop van een succesvol familiebedrijf. “Hij had destijds wel 500.000 gulden op zijn bankrekening staan. Bovendien had hij behoorlijk wat aandelen in zijn bezit.”

Ze vragen zich nu af waar het geld is gebleven.

Gerrit plukte hem helemaal kaal familieleden oud-cliënt WIC

Op de bankafschriften, die RTV Oost heeft ingezien, staat bij de overboeking de vermelding 'gift WIC'. Deze donaties komen bovenop de reguliere vergoeding van circa 15 euro per dag die de cliënt betaalde voor verblijfskosten.

“Gerrit plukte hem helemaal kaal”, vertellen de familieleden. “Ik vind het heel erg allemaal. Een directeur van een christelijke woon- en leefgemeenschap hoort niet dit soort onethisch gedrag te vertonen.”

'Ik weet zeker dat het goed besteed is'

Directeur Tessemaker houdt de beschuldiging van het financieel kaalplukken verre van zich. “Dat gevoel heb ik niet.” De directeur van de evangelische leefgemeenschap benadrukt dat hij het geld niet in zijn eigen zak heeft gestoken. “Het is in de algemene middelen gegaan. Ik weet zeker dat het goed besteed is.”

Een van de familieleden heeft de directeur van de WIC geconfronteerd met het verdwenen kapitaal. Na een toezegging om terug te betalen, volgde er één overschrijving van 5000 euro. Daarna stokten de betalingen. “Ik werd gebeld door de financieel medewerker van de WIC, die vertelde dat de directeur niet verplicht is om het geld terug te betalen. Ons familielid zou de bedragen met zijn volle verstand hebben overgemaakt. Hoe kun je dat nou zeggen over iemand in zo’n kwetsbare situatie?”

Directeur Tessemaker trekt de stelling over de kwetsbare toestand van de oud-bewoner in twijfel. “Ik let altijd op of iemand bekwaam is om te handelen. Hij was wilsbekwaam.” Bovendien was het terugstorten van de 5000 euro volgens de directeur niet vanuit een betalingsregeling, maar een gift aan de oud-bewoner. “Hij zat financieel klem.”

'Ik schaam me daarvoor'

Familieleden hekelen die uitleg van de directeur. “Je behoort als zorgverlener, volgens de nationale beroepscode van verzorgenden, geen misbruik te maken van de afhankelijke en kwetsbare positie van een zorgvrager. Geen giften in natura, geld of geschenk van de zorgvrager of diens sociale netwerk te accepteren dat meer dan een symbolisch gebaar van dank is, geen financiële banden van welke aard dan ook aan te gaan met de zorgvrager.”

Tessemaker erkent wel dat de ontvangen bedragen hoog zijn. “De giften uit 2000 en 2001 zijn wat mij betreft nog akkoord, maar over 2004 zou ik heel eerlijk zijn: daar schrok ik ook van. Dat zou ik nu niet meer doen. Ik schaam me daarvoor.”

Directeur Gerrit Tessemaker van opvanghuis WIC (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

De oud-cliënt is vorig jaar vertrokken uit de WIC. “Tessemaker heeft hem thuisgebracht. Vlak voor hij werd afgezet, vroeg de directeur hem nog om enkele duizenden euro's voor hem te pinnen. Dat vond ons familielid wat vreemd, maar deed het wel.”

De pintransactie was volgens Tessemaker helemaal niet op het verzoek van hemzelf, maar deed de toenmalig cliënt dat volledig uit eigen beweging. “Het was een aanvulling op zijn verblijfskosten, omdat hij geen PGB kreeg.”

‘Dit is een hele ongezonde situatie’

De familie meldde de vermeende misstanden bij de gemeente, maar die kon niks voor ze betekenen. Nu wordt aangifte en een rechtszaak overwogen. “Dit is een hele ongezonde situatie.”

Directeur Tessemaker zegt dat hij met de familie een oplossing wil zoeken voor de ontstane situatie. “We gaan de zaak herzien, want 'tuurlijk, het is veel geld. Ik sta open om hier met de familie over in gesprek te gaan.”

Evangelische leefgemeenschap De Werkelijkheid is Christus ligt sinds dit voorjaar onder een vergrootglas, nadat bewoners aan de bel trokken over de woonsituatie. Ook beklagen ze zich over de kwaliteit van geleverde zorg en vermoeden ze dat zorggelden niet goed besteed worden.

Vorige week maakte de gemeente Hardenberg, waar Balkbrug onder valt, bekend dat er een vervolgonderzoek wordt gestart naar de geldstromen binnen de leefgemeenschap. “Ze zijn welkom”, aldus Tessemaker die ook zegt “helemaal schijtzat te worden van alle verhalen.”

Directeur Tessemaker wees eerder al de aantijgingen grotendeels van de hand. Hij erkent dat de huisvesting bepaald niet de schoonheidsprijs verdient en heeft intussen met de gemeente afspraken gemaakt over de zorgkwaliteit, maar bestrijdt dat er zorggelden zouden zijn verdwenen.