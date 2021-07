Nieuwe partij Tubbergen moet 'eerlijkere' verdeling in de raad brengen

Al lange tijd wordt er nagedacht over een samenwerking. “We merken dat we vaak met elkaar op één lijn zitten”, legt Plegt uit. Hij heeft de samenwerking de afgelopen periode verder aangewakkerd. Reden genoeg voor het raadslid om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om als één partij verder te gaan. “Met thema’s als Soweco, de Esch, maar ook zeker het Glashoes, thema’s die belangrijk zijn voor de gemeente hebben we allemaal dezelfde belangen.”

Alleenheerschappij

Het gaat Plegt niet alleen om het bundelen van krachten, maar ook om een “eerlijke” verdeling in de gemeenteraad. “We hopen dat we met de samenwerking gezamenlijk meer stemmen kunnen halen, zodat je bij de volgende verkiezingen voorkomt dat een partij de alleenheerschappij heeft.”

Vooral met de ontwikkelingen rondom het Glashoes is dat een heikel punt geweest voor de gemeenteraad: het CDA stemde als enige partij voor het nieuwe gemeentehuis, terwijl de andere partijen de andere opties nog wilden onderzoeken. Omdat CDA de meerderheid heeft werd het plan ingestemd. “Je merkt dat dat ook iets is wat onder inwoners speelt, dat ze zich boos kunnen maken om de gang van zaken.” Plegt denkt dat het samenvoegen van partijen kan zorgen voor een sterkere positie in de raad, zeker na de komende verkiezingen.

Ander gezicht VVD

Norbert van de Graaf van Gemeentebelangen/VVD levert zijn zetel in en zal tot de verkiezingen uit de raad stappen. GB/VVD moet voor laatste maanden van deze raadsperiode een ander zoeken voor de plek van Van de Graaf. “Hij is voor die partij de raad ingestemd. We vonden het niet meer dan logisch dat hij zijn plek voor de komende maanden afstaat”, legt Plegt uit. “Met de verkiezingen staat hij bij Lokaal Sterk op de lijst.”

De nieuwe samenwerking betekent in ieder geval tot de komende verkiezingen het vertrek van de PvdA. Wessels en De Boer geven in een gezamenlijk statement aan dat het een lastige keuze was. “Het heeft niet te maken met een verandering van politieke kleur, maar met de plaatselijke situatie.”

'Hardnekkig CDA-gen'

Tubbergen is van oudsher een CDA-gemeente, waar zeker op PvdA stemmen niet veel gebeurt. “Veel inwoners waarderen onze inzet, maar het leidt vrijwel niet tot groei van kiezers”, valt te lezen in het statement van de PvdA. “Tubbergenaren lijken te worden geboren met een CDA-gen en dat is zeer hardnekkig.”

Voor de raadsleden van de nieuwe partij is het duidelijk: op de oude voet doorgaan betekent waarschijnlijk opnieuw een oppermachtig CDA. “Met name de huidige crisis binnen het CDA in Den Haag en in Tubbergen heeft ons doen besluiten om de verkiezingen van maart 2022 te zien als kenteringsmoment.”

Als het juridisch mag, gaat de partij na het zomerreces al onder de nieuwe naam verder. Anders gaan ze eerst met drie zetels verder onder Dorpen Centraal. De nieuwe partij is druk bezig met het zoeken naar andere mensen voor op de lijst.