Statenlid Jansen: "De bermen kunnen een grote rol spelen in ons ecosysteem"

De gemaaide bermen zijn voor Deventenaar Robert Jansen een doorn in het oog. Volgens het Statenlid kunnen de bermen een grote bijdrage leven aan de flora en fauna van onze provincie. "Door de natuur zijn werk te laten doen, kunnen de bermen een belangrijk onderdeel zijn in de leefomgeving van insecten. Het is natuurlijk hartstikke leuk dat de bermen mooi in bloei staan, maar het is natuurlijk vooral belangrijk dat de insecten een plek hebben om zich voort te planten en voedsel kunnen vinden."

De motie om de bermen in het zonnetje te zetten is natuurlijk vooral bedoeld om de gemeenten zicht te geven op de waarde van deze onbenutte stukken grond. Door wat minder vaak te maaien en de natuur zijn gang te laten gaan, kunnen de bermen een bijdrage leveren aan het ecosysteem wat momenteel uit balans is.

Luchtige motie

Om de gemeentes in Overijssel te stimuleren, roept Jansen samen met ChristenUnie en PvdA de Blije Berm Verkiezing in het leven. En met succes. Bijna tachtig procent van de leden van de Provinciale Staten stemde voor deze motie. Volgens Robert Jansen eindelijk een luchtige motie in de wereld van al dat harde nieuws. "Deze verkiezing is natuurlijk hartstikke leuk. Het zorgt ervoor dat de biodiversiteit weer redelijk op peil komt in onze provincie en daarmee leveren wij een belangrijke bijdrage aan het ecosysteem."

Nu de bermen een steeds belangrijkere rol beginnen te spelen in de strijd tegen de klimaatproblematiek, roept er ook een andere vraag op: zorgen de mooie grote bermen niet voor minder zicht voor de automobilisten? Robert Jansen is hier helder over: "Verkeersveiligheid staat altijd op nummer één. Zorgen de bermen voor minder zicht, dan moeten ze gemaaid worden. Deze verkiezing is vooral bedoeld om de stukken grond die niet voor gevaar zorgen, wat kleur op de wangen te geven en daarmee de natuur een handje te helpen."