Ellen zegt goedbetaalde baan op en stort zich op boerenleven: "We moeten ánders boeren"

Ze is geboren en getogen op de boerderij in het buitengebied van Sint Isidorushoeve, kerkdorp van Haaksbergen. Maar het avontuur lonkte. Ellen wilde de wijde wereld ontdekken. Ging studeren, reisde naar verre landen en ging in 'de grote stad' Hengelo wonen.

Maar de boerderij blijft blijkbaar trekken. "Misschien ook wel omdat ik voor een agrarisch uitzendbureau werk. Die baan heb ik recent opgezegd. Nog twee weken en dan zit het erop."

Gewaagde stap

Een gewaagde stap in een tijdperk, waarin stikstof en reductie zijn verworden tot sleutelwoorden in agrarisch Nederland. "Maar ik ben beslist niet over één nacht ijs gegaan hoor. Ik ben vooral tot de conclusie gekomen dat we in de toekomst ánders moeten boeren."

Vandaar het idee om een 'impact-boerderij' te lanceren. "Een boerderij waarmee we impact maken. Op zowel de natuur, grond als ook op de mens. Hem of haar verbinden met de natuur. Laten zien dat het ook anders kan. Waarbij het de bedoeling is op regeneratieve wijze te boeren; met veel aandacht voor de grond."

Ik ben vooral tot de conclusie gekomen dat we in de toekomst ánders moeten boeren Ellen Temmink

Gestoord

"Of ik gestoord ben, haha? Uiteraard krijg ik mee dat er volop protesten zijn. Ook al hou ik niet alles bij, ben ik me er terdege van bewust dat er momenteel een grillig agrarisch klimaat heerst. Mijn vader is dol op dit vak. Wil niets anders. Maar ik weet ook dat hij al die regelgeving lastig vindt. Daarom geef ik mezelf ook uitgebreid de mogelijkheid te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn."

En daarbij gaat ze niet vrijblijvend te werk. "Ik pik dit heel serieus op. Die regelgeving is iets om zeer zeker rekening mee te houden. Maar een beetje tegenslag is voor mij geen aanleiding om er dan maar niet aan te beginnen. In dit half jaar ga ik er echt volle bak voor. Pas als ik écht de indruk heb dat het niet gaat lukken, haak ik af."

Onverwacht snel

De overstap komt zelfs nog wat sneller dan verwacht. "Aanvankelijk was het de bedoeling dat ik in augustus op de boerderij van mijn ouders aan de slag zou gaan. Maar recent hoorde ik dat ze volgende week met vakantie gaan. Het was niet gepland, maar vandaar dat ik al vanaf komende maandag als bedrijfsverzorger aan de slag ga."