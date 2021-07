Brandstof in riool waarschijnlijk oorzaak explosie Hengelo: "Dikke druk en een steekvlam"

De explosie was vanmorgen onder wooncomplex De Kasbah in Hengelo. De politie ontruimde tijdelijk twintig woningen van het complex en zette de omgeving ruim af.

"Ik kom bij die put en die begint ineens spontaan te branden" vertelt Toonk. "Ik heb gelijk de brander uitgezet en een brandblusser gepakt. Maar dat vuur zakte naar beneden en begon ineens te suizen door het riool. Het leek wel een vlammenwerper."

'Toeters en bellen'

Toonk wist dat het mis was. "Ik voelde een dikke druk en er kwam een steekvlam uit de put. Ik heb gelijk maar 112 gebeld en even later kwam de brandweer er ook aan met alle toeters en bellen. Ik heb echt geluk gehad volgens mij."

Buurtbewoner Maarten werd wakker van de klap. "De huizen zijn hier nogal gehorig, dus ik dacht eerst dat er iets bij de buren was omgevallen en heb me nog eens omgedraaid. Op een gegeven moment hoorde ik sirenes en toen ben ik toch even buiten gaan kijken. Ik werd eerst door de brandweer weggestuurd en even later door de politie uit huis gehaald. Gelukkig mogen we nu weer terug."

Geen gewonden

Directeur Harro Eppinga van woningcorporatie Welbions prijst zich gelukkig dat er geen gewonden zijn gevallen. "Er lijkt vooralsnog alleen materiële schade te zijn. Hoe groot die schade is moet nog blijken. Er zijn bijvoorbeeld enkele stoeptegels omhoog geschoten en tegen het plafond terecht gekomen. We gaan het nader onderzoeken."