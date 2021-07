BOVAG helpt kersverse caravaneigenaren in Overijssel op weg

Door een toename van zeker 3 procent rijden er dit jaar zeker 1.500 meer caravans en campers door Overijssel dan vorig jaar. “Sinds de pandemie zoeken mensen een alternatief om vakantie te vieren. Een eind vliegen is lastiger en vakantiegangers willen veilig in hun eigen bubbeltje zijn. Daarnaast is een caravan ideaal om je snel te verplaatsen als een gebied op rood of oranje springt”, vertelt BOVAG-woordvoerder Tom Huyskens.

Tienduizenden extra kampeerders

Om ‘nieuwe’ kampeerders op weg te helpen, stond de BOVAG vandaag bij caravanstalling Buikema in Kampen. In aanloop naar de zomervakantie worden daar dagelijks tientallen caravans en campers uit de stalling gehaald. “Landelijk zijn er vele tienduizenden nieuwe kampeerders bijgekomen. Om mensen van adviezen te voorzien staan we vandaag bij deze stalling in Kampen. We geven allerlei adviezen. Bijvoorbeeld over het afstellen van spiegels, de breekkabels of gewichtsverdeling in de caravan”, vertelt Huyskens.

De controle valt in de smaak bij de mensen die hun kampeermiddel komen ophalen: “Deze mensen kunnen mij direct en kosteloos voorzien van advies. Zelf denk je natuurlijk wel aan bepaalde zaken maar je blijft altijd dingen over het hoofd zien. Ik dacht bijvoorbeeld dat mijn spiegels wel breed genoeg waren, maar dat bleek niet zo te zijn", vertelt een bezoeker..

Elektrische auto kan struikelblok zijn voor bestuurders

Het toenemend aantal elektrische auto’s zorgt ook voor extra problemen. “Die auto’s hebben vaak een enorm zware accu. Als je dan ook nog eens een caravan hebt van een flink formaat kom je al eenvoudig boven de 3.500 kilo. Dan heb je een groter rijbewijs nodig en veel automobilisten hebben die niet. Vandaag zijn we dat ook tegengekomen tijdens de controle. Die meneer gaat nu waarschijnlijk met de auto van zijn ouders op vakantie. Als hij met z’n eigen auto vertrekt en een ongeluk krijgt, zou het nog wel eens voor moeilijke situaties kunnen zorgen wat betreft de verzekering”, meldt Huyskens namens de BOVAG.