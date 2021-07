Drugslab in schuur van 64-jarige uit Bornerbroek, OM eist een jaar celstraf

Anderhalf jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk. Dat eiste de officier van justitie vandaag voor de rechtbank in Almelo tegen een 64-jarige inwoner van Bornerbroek. In een schuur bij zijn boerderij vlakbij de A35 werd in 2018 een drugslab opgerold. Het lab maakte een tussenproduct waar uiteindelijk amfetamine mee geproduceerd werd. In een bij de boerderij staande bestelbus stonden genoeg chemicaliën om 1.000 liter drugs te maken.

De zaak tegen de 64-jarige eigenaar van een café in Almelo kwam aan het licht na anonieme tips bij de politie. Waren de tips van maart 2018 misschien nog iets te vaag voor de politie, toen een beller in oktober nog eens melding deed en ook kentekens van bekende Brabantse drugscriminelen wist te noemen werd er een inval gedaan. Bij de inval eind 2018 werd ook de broer van de 64-jarige aangehouden. Zijn strafzaak werd uiteindelijk door het Openbaar Ministerie geseponeerd bij gebrek aan bewijs.

'Ze kwamen betrouwbaar over'

Volgens de 64-jarige wist hij niet dat er een drugslab zat in de schuur bij zijn boerderij. In de schuur stonden spullen opgeslagen uit een vrachtwagen die op de A35, vlakbij zijn woning, met pech was gestrand. "Ze vroegen of het mocht en ik zei dat ze het daar wel neer mochten zetten, maar als de vrachtwagen gemaakt is het weg moest." De mannen, wiens namen hij niet vroeg, hadden met een bestelbus bakken, gasflessen en blauwe tonnen gebracht. Waar de bus zo plots vandaan kwam vroeg de 64-jarige ook niet. "Ze kwamen wel betrouwbaar over."

Of de 64-jarige echt van niets wist werd donderdag in de rechtszaal in twijfel getrokken. Zowel mensen die bij hem op de boerderij woonruimte huren, als mensen die hun paard stalden bij de man, vertelden de politie dat ze vanaf begin 2018 veelvuldig een sterkte chemische lucht roken.

Allemaal gasmaskers

En dat was niet alles, plots mocht er niemand meer na acht uur 's avonds op het erf komen en reed er vaak al vroeg in de ochtend een wit busje naar de boerderij. Bij de schuur werden dan spullen gelost of ingeladen en de 64-jarige zou daar vaak bij gestaan hebben. Een van de huursters nam op een bepaald moment een kijkje in de bestelbus en zag er allemaal gasmaskers liggen. Ze maakte er zelfs een filmpje van met haar telefoon.

De hardnekkige ontkenning deed bij de rechtbank de vraag opkomen of de man onder druk stond van drugscriminelen. Dat ontkende hij. De officier van justitie is overtuigd dat de man een grote rol bij het drugslab had en neemt het hem kwalijk dat hij geen open kaart speelt. Volgens zijn advocaat was de 64-jarige "misschien een beetje naïef geweest."

Uitspraak over twee weken.