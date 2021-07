Celstraf geëist tegen Almeloër die steen door ruit rijdende auto gooide

Voor de rechtbank in Almelo is 20 weken celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, geëist tegen een 32-jarige man. De inwoner van Almelo gooide afgelopen maand een steen door de ruit van een rijdende auto. Een inzittende raakte gewond aan zijn hoofd.

Volgens de man wilde de bestuurder hem omver rijden. De bestuurder van de auto zegt dat hij de 32-jarige een half uur daarvoor ook al was tegengekomen. Toen vroeg de Almeloër hem of hij drugs verkocht. Toen hij even later de 32-jarige weer zag, begon die hard te gillen en te gebaren, en gooide de steen. Inzittenden van een andere auto zagen de gillende man en dachten dat hij hulp nodig had. Het tegendeel bleek waar; hij bedreigde hen met een mes en gooide zijn sleutelbos tegen de auto.

Eerder incident

In april vorig jaar zou de 32-jarige een buurtbewoner met een mes gestoken hebben. Dat gebeurde in het Beeklustpark. Volgens buurtbewoners liep de 32-jarige te schelden en liep het uit de hand toen ze hem daarop aanspraken. De buurtbewoner werd in zijn elleboog geraakt.

Zwakbegaafd

Uit een reclasseringsrapport blijkt dat de 32-jarige zwakbegaafd is en moeite heeft om om te gaan met emoties en agressie. Dat hij daarbij soms veel drugs gebruikt en drinkt maakt het alleen maar erger. Ze adviseren extra behandeling en begeleiding.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak