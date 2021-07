Actie van Animal Safe Movement bij Plukon wegens bedreigingen afgelast

Een actie van Animal Safe Movement bij Plukon in Dedemsvaart is vrijdag afgelast vanwege bedreigingen aan het adres van de kippenslachterij. Hierdoor kon de veiligheid van de demonstranten mogelijk niet worden gewaarborgd.

Animal Safe Movement zou in overleg met Plukon aanwezig zijn voor het maken van beeldmateriaal van de kippen. Maar het pluimveebedrijf zou na de bedreigingen uit voorzorg contact hebben opgenomen met de actiegroep en hebben geadviseerd om niet te komen vanwege de ernst van de berichten. Plukon wil niet reageren op het voorval.

Ze waren vrij ernstig en zijn van meerdere kanten binnengekomen. Het was niet van één persoon Lea Goodett, Animal Safe Movement

Extra surveillance politie

De politie bevestigt dat er een melding is gemaakt van deze bedreigingen. Het zou gaan om bedreigingen die rondgaan in verschillende WhatsAppgroepen. Volgens een politiewoordvoerder hebben Plukon en Animal Safe Movement aangegeven dat de berichten uit de hoek van een boerenactiegroep komt. De politie houdt vandaag daarom de omgeving van de kippenslachterij in de gaten, zodat zij indien nodig snel kunnen ingrijpen.

Bedreigingen

Animal Safe Movement heeft nog geen aangifte gedaan. "De dreigementen zijn via het slachthuis aan ons geuit. We hopen natuurlijk dat Plukon aangifte doet", aldus Lea Goodett van Animal Safe Movement.

"De persoon die wij spraken van Plukon wilde niks zeggen over de inhoud van deze dreigementen, behalve dat ze vrij ernstig waren. Wij zijn als organisatie niet uit op een confrontatie met de boeren." Toch schrikt Animal Safe Movement niet van deze bedreigingen. De organisatie denkt niet dat de boeren over gaan tot geweld. Lea Goodett: "Ik zou zij ook boos zijn gezien hun situatie."

Intens triest dat mensen door middel van bedreigingen een situatie naar hun hand willen zitten Maarten Offinga, burgemeester Hardenberg

Gemeente Hardenberg heeft met zowel Plukon als Animal Safe Movement contact gehad en hebben van beiden signalen ontvangen dat er sprake is geweest van bedreigingen. Het besluit om de actie niet door te laten gaan, is genomen door Animal Safe Movement. "Het is intens triest dat mensen door middel van bedreigingen een situatie naar hun hand willen zitten", aldus burgemeester Maarten Offinga.