Discotheek Lucky in Rijssen bereidt zich voor op openingsweekend, maar is het straks allemaal voor niks?

Mogelijk staat morgenavond weer een persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Huge de Jonge gepland. Wat daar de uitkomst van zal zijn, blijft speculeren. Ingewijden zeggen tegen de NOS dat het kan gaan om maatregelen voor clubs en discotheken, meerdaagse festivals en bij het toelaten van toeristen in Nederland. Zolang er nog geen besluit is genomen, gaat bedrijfsleider Michelle Tijhuis door met de voorbereidingen. Een nieuwe geluids- en lichtinstallatie staan klaar om gebruikt te worden. "Er is hard gewerkt in de coronatijd."

Discotheek Lucky in Rijssen wil komend weekend voor het eerst sinds anderhalf jaar weer open:

'Zwakste schakel'

Maar na twee weekenden stappen staat de teller vandaag op 5.475 nieuwe coronabesmettingen. Een enorme stijging ten opzichte van een week eerder toen er 'slechts' 826 nieuwe gevallen bijkwamen. Minister De Jonge heeft het OMT om een spoedadvies gevraagd. "Je schrikt natuurlijk van de aantallen die je ziet", aldus vader Rene Tijhuis, eigenaar van Lucky. "Maar je moet het ook een beetje relativeren. Het zijn grotendeels jongere mensen. We hadden natuurlijk het beleid om eerst de ouderen te vaccineren. Dus ik hoop dat er niet veel ernstige ziektegevallen bijkomen."

Door die toename wordt er met een beschuldigend vingertje naar feestkroegen, discotheken en nachtclubs gewezen. Maar is dat terecht? "De keten is zo sterk als z'n zwakste schakel", aldus bedrijfsleider Tijhuis. "Wij zijn natuurlijk de laatste schakel. Bij ons zijn de mensen daadwerkelijk geweest. Als er een besmetting is, kan ik me voorstellen dat mensen heel snel zeggen dat ze die bij een evenement hebben opgelopen. Maar als het een stap eerder al fout gaat, wordt het voor ons ook moeilijk om alles goed te doen."

Spagaat

De horeca zit in een spagaat. Aan de ene kant willen ze doen wat ze het liefste doen: plezier verkopen. Maar de spanning loopt op. "Je voelt als club een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar de mensen zelf hebben ook een verantwoordelijkheid. Het is heel vervelend. Je wilt gewoon open, maar dat wil je veilig doen conform alle maatregelen." Zo zal er streng gecontroleerd worden op een geldige QR-code in combinatie met een legitimatiebewijs.

Daarnaast laat Lucky niet direct het maximaal aantal bezoekers toe. In de discotheek is er ruimte voor 2.700 mensen, maar er is bewust voor gekozen om niet direct zoveel kaarten te verkopen. Zo'n tweeduizend bezoekers zijn welkom. "Om het een beetje te spreiden en te reguleren."

Maar is dat genoeg? "Wij hebben het antwoord ook niet, dus het is afwachten", zegt dochter Tijhuis. "Het zou ontzettend balen zijn als we weer dicht moeten. Maar we zijn het gewend. Wij zitten al anderhalf jaar in spanning. Wat mogen we wel? Wat mogen we niet? Voor hoe lang? Zijn we de hele zomer open? Zeg het maar. Wij doen het met het advies dat we krijgen, dat volgen we op en daar houden we ons aan."